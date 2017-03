Quảng Nam: Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Chương trình do UBND TP Hội An cùng Đại sứ quán Nhật Bản và một số đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm mười năm đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và cù lao Chàm đón bằng công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển thế giới”.

“Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” là sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức tại Hội An từ năm 2003 nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và quảng bá di sản văn hóa Hội An với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là du khách Nhật.