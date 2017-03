Quảng Nam: Hội An quá tải khách cầu lộc đầu năm

Lượng người quá đông khiến cho những mặt hàng lưu niệm, ẩm thực ở Hội An không đủ cung ứng. Trước đó, tối ngày 20-2, tại đô thị cổ Hội An, khoảng 15 ngàn du khách trong và ngoài nước đã đến du hội đêm rằm. Tất cả những điểm tham quan, dịch vụ vui chơi giải trí được thành phố Hội An mở cửa tự do miễn phí cho du khách trong đêm rằm phố cổ đầu năm. Do lượng người quá đông nên tất cả những điểm vui chơi giải trí trong khu vực phố cổ đều quá tải.