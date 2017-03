Quang Tuyến "mổ xẻ" Tăng Thanh Hà

- Con đường người mẫu đang rộng mở thênh thang với một người mẫu trẻ như anh, tại sao anh lại rẽ ngang, lùi vào hậu trường để làm stylist?

- Khi đang làm người mẫu tôi đã xác định rõ tôi làm nghệ thuật vì niềm đam mê, bởi khi đó tôi đang có một công việc hành chính ổn định, tôi chỉ nghĩ song song với công việc này tôi có thể đi chụp hình hoặc đi diễn, nhằm thỏa mãn ước mơ nghệ thuật của mình.

Nhưng công việc người mẫu nam rất là ít, đặc biệt với những người mới bước vào nghề như tôi thì lại càng ít hơn. Nhưng cứ đi diễn, chụp hình rồi lại đi làm văn phòng, công việc của tôi cũng bị dồn lại khá nhiều. Thời gian đó, tôi có quen một chị làm bên tạp chí và chị ấy muốn tôi đi làm stylist để phụ chị. Khi tôi làm được 2 tuần thì tạp chí Thời trang trẻ thấy tôi làm được việc, và có nhã ý muốn tôi nghỉ công việc văn phòng để ký hợp đồng chính thức với tôi trên cương vị stylist.

Vừa có thu nhập cứng, vừa được làm việc vì đam mê nên tôi quyết định chấp nhận lời mời này.

- Khi bắt đầu làm stylist, làm báo..., anh gặp những khó khăn gì?

- Khi đó tôi cố gắng tận dụng tốt những mối quan hệ cũ của mình hồi còn làm người mẫu như bác Phạm Hoài Nam, NTK Công Trí, make up Cu-tie… Thông qua những người này tôi có thêm mối quan hệ với Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Linh Nga… và đó cũng là những nhân vật đầu tiên tôi chụp để lên bìa. Nói chung tôi cảm thấy mình gặp nhiều thuận lợi khi có một ekip làm việc chuyên nghiệp cùng với những người mẫu tên tuổi.

Tôi nhớ lần đầu tiên làm việc với Tăng Thanh Hà, tôi hẹn cô ấy 7h30 đến make up. 8h tôi đến thì thấy Hà đã đến và ngồi đợi, tôi giật mình hỏi sao em đến sớm thế thì cô nói anh hẹn 7h30 mà, em đến chờ nãy giờ... Tôi cứ nghĩ hẹn 7h30 để trừ hao đến 8h là vừa nhưng Hà đến rất đúng giờ.

Lần thứ 2 tôi làm việc với Ngô Thanh Vân cũng thế, khi đó Vân mới quay xong Dòng máu anh hùng, Vân đến rất đúng giờ và làm việc rất chuyên nghiệp. Cả Hồ Ngọc Hà cũng thế, luôn đúng giờ và trong khi làm việc cô ấy không bao giờ tỏ ra mình là một ngôi sao.

- Tên tuổi của anh gắn bó với hình ảnh của Tăng Thanh Hà qua nhiều bộ ảnh được đánh giá cao, nếu nói sự thành công của Hà có một phần của anh thì sao?

- Sự thành công của Tăng Thanh Hà là do sự cố gắng, công sức của cô ấy. Chứ tôi có làm được gì đâu.

Ngoài công việc ra thì tôi và Hà như những người anh em thân thiết, khi vui khi buồn hay khi thất bại chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Nhưng đó là trong cuộc sống hàng ngày, còn trong công việc chúng tôi rất biết cách tách biệt nó ra, công việc là công việc, bạn bè là bạn bè….

Quan điểm của tôi trong công việc là, làm hoặc là không làm, làm thì sẽ làm cho ra chất chứ không thích làm nửa vời.

Quang Tuyến luôn cố gắng làm mới hình ảnh của Tăng Thanh Hà

- Được Tăng Thanh Hà tin tưởng, có khi nào cô ấy cảm thấy không hài lòng về bộ ảnh nào của mình không?

- Không, tính Hà cũng rất thẳng thắn, khi chụp hình nếu không tự tin ở góc máy này thì Hà sẵn sàng nói đổi kiểu. Chúng tôi luôn thẳng thắn để làm việc thoải mái và hiệu quả.

Đính chính là Hà không có ai làm hình ảnh độc quyền cho cô ấy hết, chúng tôi chỉ là những người bạn cùng hợp tác với nhau trong công việc, khi có việc mới “lôi” nhau ra chụp và Hà vẫn thường xuyên đi chụp hình cho tất cả các tạp chí với nhiều stylist và nhiếp ảnh khác nhau đấy thôi.

- Không những làm việc chung, anh và Tăng Thanh Hà còn có mối quan hệ tình bằng hữu, ngoài đời Tăng Thanh Hà là người như nào?

- Nhiều người bảo tôi Hà có chút gì đó khó gần hoặc hơi chảnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài chứ khi tiếp xúc Hà bình dị lắm, nói chuyện rất đơn giản không khoa trương. Một vài người không hiểu cho rằng Hà nói chuyện cộc lốc, trống không… nhưng đó là kiểu nói chuyện của người miền Nam. Cô ấy vẫn giữ được cách nói chuyện đời thường với bạn bè chứ không nói chuyện kiểu cách khi mình đã trở thành người nổi tiếng.

Dù là anh em thân thiết nhưng cả Quang Tuyến và Tăng Thanh Hà đều rạch ròi công việc và bạn bè

Có thể khi phỏng vấn, hay trước công chúng Tăng Thanh Hà trau chuốt về ngôn từ chút ít nhưng ngoài đời Hà dân dã, thẳng tính, thích là nói thích, không thích nói không thích chứ không để bụng. Chính vì điều đó giúp cho Tăng Thanh Hà luôn được mọi người yêu quý.

Tôi từng làm việc với rất nhiều người, tiếp xúc đủ mọi dạng người. Tôi thật sự sợ những người luôn “diễn”, diễn mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng đóng vai thánh thiện, nói chuyện thì nhẹ nhàng, nhưng quay mặt đi là chửi cha thiên hạ.

- Anh có gặp khó khăn gì khi làm hình ảnh cho Tăng Thanh Hà?

- Để làm hình ảnh cho Hà muốn dễ thì nó sẽ dễ, muốn khó là nó sẽ khó. Mặc dù cô có một gương mặt đẹp và vóc dáng khá ổn. Nếu chọn giải pháp an toàn thì quá dễ, nhưng tôi không muốn hình ảnh Hà đóng khung ở một góc nhìn nên đúng kiểu tự làm khó nhau, nếu bạn để ý kỹ và gom lại một vài tờ bìa tạp chí của Hà, sẽ thấy được gương mặt của cô ấy luôn lệch 30 độ bên tay trái và cười rất tươi. Bạn có thể chồng các bìa báo lên nhau và thấy rằng nó cùng một góc chụp, cùng một nụ cười rất tươi. Vì Hà luôn rất tự tin về góc mặt bên trái của mình, nên cô ấy luôn chọn giải pháp an toàn khi chụp hình là khoe góc mặt bên trái của mình khi làm việc với những nhiếp ảnh lạ.

Nhưng khi Hà chụp hình với tôi và bác Phạm Hoài Nam thì tôi luôn cân đo từng góc chụp cũng như muốn hình ảnh của Hà mới mẻ, khi thì cổ điển không cười, khi thì kiêu sa và khi thì cười rất tươi…

- Anh nói làm hình ảnh cho Hà không dễ, vậy đâu là nhược điểm của cô ấy?

- Nhược điểm của Tăng Thanh Hà là góc mặt bên phải không cân với góc mặt bên trái, nên đa số cô ấy tránh chụp hình ở góc mặt bên phải. Mắt bên trái của cô ấy cũng đẹp hơn, góc mặt bên trái cũng đẹp hơn… điều đó cũng là rất bình thường nếu để ý thì mọi người ai cũng thế mà. Chính điều đó làm cho tổng thể gương mặt của Hà rất “xinh” một cách tự nhiên. Chứ còn những gương mặt đã qua giải phẩu thẩm mỹ, cho dao kéo quậy “nát bét” trên mặt, tạo cho mọi thứ vào đúng cái khung thì bị “trơ” ra đó kiểu như “búp bê” bị hư vô hồn.

- Còn lợi thế của cô ấy?

- Là cô ấy rất xinh đẹp, Hà có gương mặt mộc rất đẹp. Trừ khi chụp hình hay xuất hiện tại các sự kiện, bình thường Hà để mặt mộc đi chơi, mặc jean hoặc sóc ngắn, áo thun… chỉ cần giản dị thế thôi là cô ấy cũng đủ đẹp rồi. Tính tình cô ấy rất dịu dàng nhưng trong cách làm việc Hà lại rất là “man’. Cô ấy rất khó tính trong công việc và rất chuyên nghiệp.

- Nói đi nói lại anh cũng dành hết lời để khen Tăng Thanh Hà. Anh không sợ mọi người sẽ nói anh cố lấy lòng “người nổi tiếng” và dựa hơi “ngôi sao” à?

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đấy là do chị hỏi tôi về Tăng Thanh Hà, chứ giờ chị hỏi tôi về người khác xem, thì tôi sẽ chỉ cho chị xem đâu là mặt “cáo” đâu là mặt “lừa” nhưng luôn đóng vai “nai tơ” hay là “cừu non bé bỏng”…

Nếu muốn lấy lòng người nổi tiếng, hay dựa hơi ngôi sao chắc tôi phải gặp ai cũng giả lả mấy câu “hôm nay em/chị đẹp quá!” hay “dạo này có nhìn em/chị khác quá, đẹp hơn mọi hôm”…đại loại khen lấy lòng, tôi không quen “túm váy” người khác kiểu đó. Hay đi chụp hình là nhảy vào chụp chung để về post lên mạng...đủ thứ kiểu khác nhau để nổi tiếng mà mọi người vẫn thường làm đấy thôi.

- Ngoài làm stylist thì hiện tại anh còn kiêm quản lý và làm hình ảnh cho Trà My Idol, cơ duyên nào khiến hai người đến với nhau?

- Tôi quen với Trà My lâu rồi, tính My rất thẳng thắn, nóng tính và còn trẻ con khác hẳn với hình ảnh cá tính, sexy mà mọi người vẫn thấy. Tôi rất quý tính My nên chúng tôi giúp nhau trong công việc thôi chứ không phải làm quản lý như nhiều người nghĩ. Hiện nay, Trà My tự làm tất cả, cô ấy tự nhận show diễn, tự lên lịch tập luyện, tự chọn bài, tự thu âm…chứ không ai làm quản lý hay sắp đặt gì cho My cả.

Thời gian trước Trà My có kết hợp với một người quản lý ca sĩ để nhận show và ăn chia, nhưng từ bây giờ cô ấy đã tự lập và tự nhận show diễn cho mình. Sau một năm tự thân vận động giờ đây My đã lớn hơn rất nhiều. Vững vàng và tự tin hơn. Tôi chưa từng gặp một ca sĩ nào lại ngây ngô như Trà My (cười). Cô ấy từng buồn chán và có ý định bỏ về Hà Nội nhưng tôi nghĩ My là người có tài và không muốn sự cố gắng của My lâu nay đổ xuống sông xuống biển nên tôi đã động viên cô ấy ở lại Sài Gòn làm việc. Nếu tiếp tục cố gắng Trà My sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới.

Quang Tuyến cũng đang giúp Trà My trở lại

- Thời gian gần đây thấy anh liên tục xuất hiện trên nhiều bộ ảnh với vai trò là người mẫu, anh có muốn quay trở lại với công viêc đam mê của mình?

- Tôi vẫn muốn đi diễn thời trang nhưng do công việc làm stylist bận rộn tôi chỉ đi diễn và không thể tập duyệt chương trình được nên tôi quyết định tạm nghỉ một thời gian. Nhưng bây giờ, mọi thứ ổn định hơn rồi nên tôi muốn chụp hình và đi diễn lại cho đỡ nhớ nghề.

- 2 năm không đi diễn, anh làm thế nào để giữ được vóc dáng cân đối thế này?

- Tôi vẫn cố gắng đến phòng gym ít nhất 3 lần/tuần…còn nếu bận việc quá thì tôi sẽ đi bơi. Bơi lội rất hiệu quả trong việc giữ form dáng đấy!

Theo Thanh Ngọc (Zing)