Quay lén phim ở rạp đem bán: Coi chừng đi tù!

Việc quay lén Max điên: Con đường tử thần (Mad Max: Fury Road) đã được camera quan sát của rạp ghi lại và người quay lén đã bị công an khu vực mời đến lập biên bản. Đây có thể xem là trường hợp hi hữu các nhà phát hành bắt được tận tay. Trước đó, vụ việc phim Siêu nhân X trong dịp tết vừa qua bị tung bản quay lén ngay sau ngày đầu tiên ra mắt cũng làm các nhà sản xuất, phát hành phim đau đầu. Ngay sau khi bản phim bị tung lên mạng, Cục An ninh mạng và Cục An ninh chính trị nội bộ đã vào cuộc để xác định thủ phạm. Sau đó cơ quan công an đã tìm được người phát tán phim Siêu nhân X để mở rộng điều tra. Hầu hết ngay khi phát hiện phim bị tung lên các trang mạng, các nhà phát hành phim đều liên lạc với các trang mạng để kết hợp gỡ bỏ bản phim vi phạm. Tuy nhiên, không phải trang mạng nào cũng có thể gỡ bỏ bởi các trang mạng có máy chủ ở nước ngoài thì hầu như các nhà phát hành Việt Nam bó tay. QUỲNH TRANG Quy mô thương mại nên được hiểu là nhiều sản phẩm, mua bán nhiều lần để thu lợi bất chính chứ không nên chỉ xoáy vào định lượng cụ thể. Bởi lẽ trong thời đại công nghệ phát triển, định lượng theo số lượng, thời lượng, bộ nhớ là không thể. Thẩm phán VŨ PHI LONG, Phó Chánh tòa

Hình sự TAND TP.HCM