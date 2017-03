Quay lén phim rạp đem bán, xử sao?

Anh: Đi tù vì tội quay lén phim Fast and Furious Phán quyết trên được tòa án Wolverhampton, hạt West Midlands (Anh) đưa ra cho Philip Danks, 25 tuổi. TheoDaily Mail, vào ngày 17-5-2013, tức ngày đầuFast and Furious 6được công chiếu tại Anh, Philip đã tới rạp chiếu phim để quay lén. Anh này sau đó đăng tải phim lên mạng thông qua website cá nhân cho đến khi anh ta bị phát giác đã có khoảng 779.000 người “được” tảiFast and Furious 6miễn phí. Philip bị bắt ngày 23-5 nhưng được hưởng tại ngoại sau đó. Tuy nhiên, trong thời gian này anh ta vẫn tiếp tục rao bán đĩaFast and Furious 6trên Facebook với giá 1,50 bảng Anh (2,5 USD). Hành vi của Philip đã khiến hãng Universal Pictures - đơn vị phát hành phim thiệt hại khoảng 2,3 triệu bảng Anh. Cùng với Philip, một người đàn ông khác là Michael Bell cũng bị phạt 120 giờ lao động công ích vì liên quan đến vụ vi phạm bản quyền này. Bell, vốn là bạn trai cũ của chị gái Philip, đã giúp Philip trong quá trình đăng tải bộ phim lên mạng. ___________________________________ Tại Nhật, từ năm 2007 đã có luật về chống quay lén phim với mục đích chống việc quay lén phim tại các rạp làm thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh. Bất kỳ ai xâm phạm có thể phải chịu hình phạt tù (không quá 10 năm) hoặc phạt tiền (không quá 10 triệu yen, tức gần 1,8 tỉ đồng), hoặc cả hai. Riêng người tải về những bản ghi âm, ghi hình bất hợp pháp lan truyền trên mạng có nguồn gốc cung cấp thương mại cũng bị xử phạt có thể phạt tù (tối đa hai năm) và phạt tiền (cao nhất 2 triệu yen, tức gần 360 triệu đồng) hoặc cả hai hình thức trên. (Theo tham luận của bà Taka Horio, Phó phòng Hợp tác quốc tế, Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản)