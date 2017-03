Quay phim không phép, Hồ Quỳnh Hương bị giữ qua đêm!

Công an giữ người đúng không? Theo anh Lê Quốc Dũng - bảo vệ của Công ty Mỹ Kim, do công ty thua lỗ nên nhà xưởng bỏ trống. Nhiều đoàn làm phim và ca sĩ đến quay khung cảnh vắng vẻ. Riêng ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã ba lần đến quay phim, clip nhạc. Trước khi quay video clip Năng lượng ca sĩ Hương đã liên hệ trước và được công ty đồng ý. Tối 15-12 có bốn công an viên đến yêu cầu dừng quay phim, sau đó huy động thêm 10 người nữa. Anh Dũng xác nhận có một người trong đoàn bị trật tay và được đưa đi cấp cứu. Hơn 2 giờ ngày 16-12 thì cảnh sát 113 đến đưa cả đoàn đi. Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Tây cho biết đã nghe công an xã báo cáo lại sự việc. Tuy nhiên, ông không biết việc có người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Việc đoàn làm phim có được phép quay hay không thì thuộc thẩm quyền của phòng quản lý văn hóa huyện. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng Công an xã Tân Thạnh Tây khẳng định đoàn làm phim đến quay nhưng không thông báo cho địa phương biết là sai (!). Khi kiểm tra, trưởng đoàn không xuất trình giấy phép và các thành viên không mang theo CMND cũng như các loại giấy tờ khác. Tuy nhiên, khi phóng viên nêu câu hỏi “Việc tạm giữ người có đúng luật không và quay phim ở trong khuôn viên nhà xưởng Mỹ Kim thì có gì sai trái?”, ông Thông đề nghị đến hỏi công an huyện. Đồng thời, ông Thông nói không có việc uy hiếp đoàn, không có ai bị đánh phải đi cấp cứu... Trước đó, phóng viên liên hệ qua điện thoại xin gặp ông Trần Văn Tém - Trưởng Công an huyện Củ Chi để tìm hiểu sự việc thì ông Tém nói rằng “Việc này không có gì đặc biệt cả”. ÁI NHÂN