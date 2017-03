Quốc phục của Hoàng My là áo tứ thân cách điệu

Bộ áo do nhà thiết kế Thuận Việt cách điệu từ áo tứ thân với hai màu chủ đạo đỏ và vàng. Áo có những đường xẻ hiện đại táo bạo và phần trang trí thủ công bằng tay với họa tiết trống đồng, chim phượng được thêu, kết đá pha lê, ngũ sắc bằng tay. Chiếc nón quai thao đi kèm bộ quốc phục của Hoàng My cũng được cách điệu từ hình ảnh trống đồng với nhiều phần chạm trổ tỉ mỉ do hai họa sĩ Xuân Diệu và Thanh Hoàng thực hiện.

H.BÌNH