Quy chế của giải báo chí quốc gia sẽ được sửa đổi

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ V - năm 2010. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết Giải báo chí quốc gia năm 2011 rất thành công, thể hiện ở chỗ chất lượng các tác phẩm tốt, số lượng đơn vị tham gia ngày càng đông, khẳng định uy tín của giải ngày càng được đông đảo các cấp Hội và hội viên quan tâm hưởng ứng. Nhiều tác phẩm hay xuất hiện ở cơ sở, xóa bỏ tâm lý tự ti khi tham gia giải vì cho rằng chỉ ở Trung ương mới có các sự kiện lớn, bao quát, còn ở địa phương phản ánh phạm vi hẹp nên khó đoạt giải.



Tuy nhiên, ông Huệ cũng băn khoăn, ở loại hình báo viết không có tác phẩm đoạt giải cao nhất (giải A) vì xét thấy không đạt được các tiêu chí đề ra.



Ở thể loại ảnh lại có rất ít tác giả tham gia, nên chất lượng tác phẩm cũng nghèo nàn hơn. Lý do là ở Việt Nam thể loại ảnh báo chí chưa phát triển mạnh và chưa được chú trọng. Trên các trang báo mới chỉ dùng ảnh để minh họa là chính, mà quên mất rằng thể loại ảnh rất quan trọng. Nhiều khi một bức ảnh được xem như một cái tin và thậm chí có lúc ảnh còn nói lên nhiều điều hơn. Nhưng thời gian qua các bức ảnh chất lượng, các phóng sự ảnh còn ít được đăng trên các báo và tạp chí. Vì vậy, các chùm ảnh gửi dự thi còn lắp ghép khiên cưỡng. Mặt khác, do sự phân bổ tác phẩm cho các đơn vị cũng ít, trong khi đó một bức ảnh cũng khó có khả năng đoạt giải nên các đơn vị thường không gửi để dành chỉ tiêu cho thể loại báo viết. Có ý kiến cho rằng nên tách thể loại giải ảnh ra khỏi thể loại báo in. Vấn đề này hiện đang được xem xét, tính toán hợp lý.



Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, sắp tới Hội đồng Giải báo chí quốc gia sẽ tổ chức họp để thảo luận và quyết định sửa đổi Quy chế Giải báo chí quốc gia theo hướng linh hoạt, năng động và phù hợp với tiến trình phát triển nền báo chí nước nhà.



Ông Huệ khẳng định sẽ ngày càng có nhiều loại hình báo chí được tham dự giải, trong đó năm sau chắc chắn sẽ có giải riêng cho báo điện tử. Các mức thưởng của giải cũng sẽ điều chỉnh ở mức cao hơn năm nay, nhằm khuyến khích động viên kịp thời các tác phẩm có chất lượng tốt, có tầm ảnh hưởng đối với đời sống xã hội (hiện nay mức thưởng cao nhất Giải A là 30 triệu đồng, Giải B 20 triệu đồng, Giải C 15 triệu đồng…).



Hội đồng Giải báo chí quốc gia 2011 thông báo, Lễ trao Giải sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 21/6, đúng ngày Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng các kênh: VTV1, VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam; Truyền hình Hà Nội, Kênh truyền hình của Đài tiếng nói Việt Nam và được tiếp phát ở Đài phát thanh-truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.



Tại lễ trao giải, ban tổ chức sẽ trao giải cho 95 tác phẩm đoạt giải, trong đó 2 Giải A, 23 Giải B, 39 Giải C và 31 Giải khuyến khích./.

Theo Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)