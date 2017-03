“Quyền Linh bị bắt": Không ổn về mặt pháp lý?

Luật sư Trương Xuân Tám (ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc):



Có biểu hiện vi phạm pháp luật



Giả sử có một tình huống khác: nếu người tham gia chương trình truyền hình thực tế cứ tưởng như có sự việc thật sự đang xảy ra với mình, bất ngờ rơi vào tình huống bị oan sai như thế, họ có thể có những phản ứng tiêu cực, có khi hoảng loạn, có những hành xử không thể lường hết được. Theo tôi, chương trình truyền hình nếu được dàn dựng theo kiểu “hù dọa”, làm ảnh hưởng tinh thần của người khác như thế là không phù hợp quy định của Luật báo chí. Trường hợp giả định khác, nếu người tham gia chương trình có tiền sử bệnh án về tim mạch, do quá sợ hãi dẫn đến ngất xỉu hoặc ảnh hưởng đến tính mạng thì những người có trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình trên phải chịu trách nhiệm do hậu quả của kịch bản mang lại. Theo tôi, việc làm chương trình này có dấu hiệu bất ổn, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý như quy định của pháp luật.



Luật sư Nguyễn Minh Thuận (Đoàn luật sư TP.HCM):



Không có vấn đề gì về pháp lý



Theo tôi, nếu có việc nhóm làm phim muốn gây bất ngờ cho nhân vật (nghệ sĩ Quyền Linh) mà giữ bí mật, không tiết lộ về kịch bản, đã dàn dựng một màn kịch như thật để gây bất ngờ, có khi là hoảng hốt thật sự cho nhân vật thì việc làm này cũng không có vấn đề gì là xung đột hay vượt quá lằn ranh của pháp lý. Nhóm công an là do người đóng, gói ma túy cũng là giả nên có thể nói nhóm làm phim không vi phạm pháp luật nếu chương trình có xin phép, kịch bản được dàn dựng và thông qua trước khi bấm máy.

Theo thông tin của Quyền Linh, anh cũng đã biết về việc mình tham gia chương trình, chỉ chưa biết về tình huống giả định mình sẽ gặp là gì. Nếu Quyền Linh cho rằng mình bị sốc, bị ảnh hưởng gì đó, có thể đặt vấn đề với nhóm làm chương trình. Còn nếu Quyền Linh thấy không có gì “quá” với mình thì không có vấn đề pháp lý gì cần đặt ra. C.MAI ghi