Quyền Linh đau xót vì không nghệ sĩ nào nhận lời đến Cánh Diều Vàng 2014

Ngày 2/3, họp báo công bố các thông tin quan trọng về Cánh Diều Vàng 2014 đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Hội Điện ảnh Việt Nam. Đại diện Ban tổ chức, trong vai trò MC của họp báo,Quyền Linh đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong khâu tổ chức Cánh Diều Vàng năm nay, không chỉ thiếu thốn về kinh tế mà ngay chính các nghệ sĩ cũng "ngó lơ" Diều. Thậm chí đến tận lúc họp báo, Quyền Linh cho biết vẫn chưa có nghệ sĩ nào nhận lời tham dự lễ trao giải vào tối 12/3. Quyền Linh bộc bạch: "Dẫu biết là "việc trong nhà" nhưng tôi cũng thật lòng chia sẻ với mọi người ở đây chuyện này. Đây là chương trình tôi cảm thấy vô cùng đau xót thưa các anh chị. Cách buổi họp báo hôm nay 3 ngày, chúng tôi thật sự vẫn phải đi tìm hỗ trợ từ các doanh nghiệp và anh chị em bạn bè. Thậm chí đến giờ này chỉ còn 10 ngày là lễ trao giải sẽ diễn ra, Hội chúng tôi cũng nhờ may mắn mà tới giờ chót đã có được tài trợ. Hầu hết mọi thứ đều nhờ sự giúp đỡ đầy tình nghĩa của người em từng là đồng nghiệp".

Quyền Linh mệt mỏi vì quá nhiều trăn trở về "Cánh Diều" Quyền Linh mệt mỏi vì quá nhiều trăn trở về "Cánh Diều" Anh buồn bã nói: "Đừng bắt tôi phải làm MC cho giải nữa các vị ơi! Chương trình này vì không còn ai có thể hỗ trợ, vì "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?" nên tôi đành nhận hết những công việc gì mình có thể gánh vác để buổi lễ có thể được diễn ra ấm áp và trang trọng đủ dùng. Tôi vừa phải là đạo diễn chương trình, người duyệt hậu đài, thậm chí nhặt cả rác thì lấy đâu thời gian để làm nổi MC nữa". "Hiện tại chúng tôi đang rất có gắng để tổ chức được buổi lễ xứng đáng với thời gian mà 500 khách mời nghệ sĩ sẽ đến dự. Hi vọng tất cả anh chị em trong nghề sẽ theo dõi được chúng tôi đang thật sự cố gắng đi tài trợ từng đồng và mời các anh chị em đến mỏi cả miệng, tốn không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Tất cả những nghệ sĩ có mặt ở Cánh Diều Vàng năm nay là một điều chúng tôi rất biết ơn".

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Anh nói: "Chẳng đêm nào tôi ngủ được. Để có một tiết mục trao giải, phải gọi mời nghệ sĩ không biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần, rồi nhận hồi đáp là: "Để mai em trả lời!" Bây giờ còn 10 ngày nữa thôi, mà vẫn chưa ai nhận lời chúng tôi". Quyền Linh nói thêm: "Trong nhiều năm qua, vấn đề kinh phí luôn là khó khăn lớn nhất của Hội Điện ảnh trong mỗi lần tổ chức giải và năm nay cũng không khá khẩm hơn. Đúng 10 ngày trước khi lễ trao giải 2014 diễn ra, ban tổ chức gần như không thể tổ chức vì không đủ điều kiện. Rất may khi mới đây, một doanh nhân đã quyết định đứng ra hỗ trợ Hội về địa điểm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng... để buổi trao giải có thể diễn ra".

Cánh Diều Vàng 2014 có 137 phim tham gia tranh giải, trong đó có 17 phim điện ảnh - nhiều nhất từ trước đến nay. Bên cạnh phim của các hãng phim thuộc nhà nước và Hội Điện ảnh như: Sống Cùng Lịch Sử (Nguyễn Thanh Vân), Thầu Chín Ở Xiêm (Bùi Tuấn Dũng), Những Đứa Con Của Làng (Nguyễn Đức Việt), Mộ Gió (Nguyễn Hữu Phần) thì những phim còn lại đều thuộc các hãng phim tư nhân, gây chú ý trong năm qua như: Chàng Trai Năm Ấy (Quang Huy), Hương Ga (Ngô Quốc Cường), Quả Tim Máu, Scandal: Hào Quang Trở Lại (Victor Vũ), Để Mai Tính 2 (Charlie Nguyễn), Hiệp Sĩ Mù (Lưu Huỳnh), Tốc Độ Và Đường Cong (Phan Minh Mẫn), Bước Khẽ Đến Hạnh Phúc (Lưu Trọng Ninh), Lạc Giới (Phi Tiến Sơn), Mất Xác (Đỗ Thành An), Bí Mật Lại Bị Mất (Nhật Cường - Lý Hải)… Tuy nhiên, 2 phim được đánh giá cao về chuyên môn và nội dung là Đập Cánh Giữa Không Trung (Nguyễn Hoàng Điệp) và Trúng Số (Dustin Nguyễn) lại không được tham gia do đăng ký trễ so với hạn quy định.

Nhiều khả năng đạo diễn Quang Huy sẽ lại thắng lớn với "Chàng Trai Năm Ấy"

Sơn Tùng M-TP liệu có "ẵm" Diều với vai diễn đầu tay?

"Hương Ga" có thể xem là ứng cử viên "nặng ký" nhất

"Hiệp Sĩ Mù" - phim đầu tiên do Mr. Đàm sản xuất cũng góp mặt

Bên cạnh 17 phim điện ảnh, tranh giải trong các hạng mục khác còn có có 25 bộ phim truyền hình (18 phim dài tập, 7 phim 1 tập), 14 phim hoạt hình, 4 phim tài liệu điện ảnh, 48 phim tài liệu truyền hình, 7 phim khoa học, 29 phim ngắn và và 3 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình.

Mỗi hạng mục sẽ được trao 1 giải Cánh Diều Vàng, 2 giải Cánh Diều Bạc và 2 bằng khen. Ngoài ra, còn có thêm giải Báo chí - Phê bình cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc 2014 và giải Cánh Diều Vàng cho cá nhân (là người Việt, kể cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam) tham gia thực hiện các phim có chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu thuộc Việt Nam sản xuất. Các tác phẩm sẽ được xem xét và chấm điểm dựa trên tiêu chí có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực.

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014 được tổ chức vào lúc 20h ngày 12/3 tại trung tâm tổ chức sự kiện Queen Hall (TP.HCM) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.