Quyền Linh tái xuất sau tin đồn bị bắt

Tối qua, MC Vượt lên chính mình đã xuất hiện tại một event cùng với cựu người mẫu Thúy Hạnh tại TP HCM. Anh vui vẻ tạo dáng trước ống kính nhưng khi phóng viên hỏi thăm về clip nhạy cảm, anh chỉ cười trừ. Cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ, Quyền Linh cảm thấy nực cười trước thông tin bị công an bắt vì nghi ngờ buôn hàng cấm nên khi báo chí hỏi thăm, anh không buồn trả lời.

Trên Facebook của mình, Thúy Hạnh còn đăng tải hình ảnh chụp chung với Quyền Linh và ghi rõ "Anh Quyền Linh đang sự event cùng tui nha, không có bị bắt bớ". Ở một tấm hình khác chụp cùng MC Thanh Bạch, Thúy Hạnh ghi: "Tội nghiệp ông anh Quyền Linh đi đóng phim mà bị đồn đi buôn ma túy".

MC "Vượt lên chính mình" dự event cùng Thúy Hạnh và Thanh Bạch vào tối qua. Ảnh: Kasim.

Từ trưa ngày 27/6, cộng đồng mạng đã xôn xao trước một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh diễn viên Quyền Linh bị công an tra hỏi và khám xét xe vì nghi ngờ có chứa hàng cấm. Video này khi vừa được tung lên Youtube, ngay lập tức đã khiến dư luận hoang mang. Trong clip này, nhân viên công an không có bảng tên và dùng tay để xét hàng cấm. Xung quanh thông tin liên quan đến clip này còn nói rõ địa điểm xảy ra vụ việc thuộc địa bàn Quận 7 tại TP HCM, thậm chí Quyền Linh còn phải đến cơ quan công an để làm rõ sự thật. Tuy nhiên, một thành viên trên trang Youtube đã khẳng định, đây là một phân đoạn trong bộ phim truyền hình mới mà Quyền Linh tham gia, tuy nhiên, cũng có không ít người đặt dấu hỏi về chuyện MC Vượt lên chính mình bị bắt.

Anh vui vẻ trò chuyện với Thúy Hạnh và Thanh Bạch trong chương trình. Ảnh: Kasim.

Trước clip nhạy cảm này, rất nhiều phóng viên đã liên lạc với Quyền Linh và vợ anh nhưng điện thoại của anh luôn ở tình trạng "busy", điện thoại vợ anh thì lại tắt máy. Không ít phóng viên đã phải đến tận nhà Quyền Linh để tìm hiểu sự việc. Khi gọi điện được cho Quyền Linh và hỏi về clip, anh không trả lời và chỉ nói ngắn gọn "Chuyện này nhạy cảm lắm, không nói được lúc này". Anh hứa sẽ giải thích rõ ràng sự việc sau. Câu trả lời của Quyền Linh càng khiến cho phóng viên nghi ngờ, bởi nếu clip bị bắt vì hàng cấm không phải là sự thật thì tại sao anh không lên tiếng đính chính.

Diễn viên Chi Bảo, một người bạn thân của Quyền Linh trước thông tin trên đã cho biết, đây chỉ là clip một gameshow mà Quyền Linh tham gia. Chi Bảo từ chối tiết lộ thông tin cũng với lý do "không thể nói".

Hình ảnh Quyền Linh bị công an hỏi thăm trong clip nhạy cảm.

Thực chất, clip trên chỉ là một cảnh trong một chương trình truyền hình thực tế do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình, Điện ảnh CAND (Bộ Công An) và Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu - AVG phối hợp sản xuất. Chương trình hiện vẫn chưa lên sóng. Trong quá trình quay đoạn Quyền Linh bị công an khám xét xe, một số người dân ở xung quanh khá tò mò nên mới dùng điện thoại quay lén và tung lên mạng, tạo tin đồn thất thiệt.

Theo Ngôi sao