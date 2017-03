Quỳnh Nga: "Buồn vì danh người đẹp hát nhép"

- Chị cảm giác thế nào khi bị gán nickname "người đẹp hát nhép"?

- Tôi rất buồn và đau lòng, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ nhìn nhận lại khi xem tôi trình diễn. Đó chỉ là một tai nạn do hoàn cảnh, tôi không muốn giải thích thêm.

- Chị ít xuất hiện kể từ sau khi scandal hát nhép, có phải chị đang trốn tránh?

- Tôi không trốn tránh. Tôi vẫn đi diễn bình thường và vẫn có rất nhiều chương trình mời tôi làm gương mặt đại diện. Có chăng là tôi không muốn hình ảnh mình xuất hiện tràn lan bởi lên báo mà không có gì để nói thì nhạt nhẽo lắm.

- Chị được biết đến như một hotgirl, "một bước lên sao" sau thành công của vai Cá sấu chúa. Tuy nhiên chị chưa thể khẳng định mình khi hát chuyên nghiệp, thay vào là những vụ lùm xùm như scandal tình ái trên máy bay, nghi án tình cảm với Khánh Phương, mới đây là hát nhép... ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của chị. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ "sông có khúc người có lúc", nhiều chuyện xảy ra không phải do mình tạo. Tôi học cách phải chấp nhận và vượt qua. Tôi nhận vai Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim và được khán giả truyền hình yêu mến, đó là may mắn lớn nhất. Còn những vấn đề khác là những điều không may. Sự nghiệp của tôi còn dài, con đường phải đi trải rộng phía trước, tôi còn trẻ và còn nhiều thời gian để khẳng định bản thân. Hiện giờ không thể kết luận tôi chưa làm được gì.

- Trải qua vài việc “tai tiếng”, một cô gái tuổi teen ngày nào như chị đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cuộc sống như thế nào?

- Tôi chín chắn và lớn hơn rất nhiều. Tôi biết cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng. Và con đường mình đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ có những cơn giông bão khiến mình gục ngã và mình có đứng dậy được hay không mới là điều quan trọng. Nhưng tất cả những gì trải qua đã giúp tôi trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

- Sau khi album “Sắc đẹp” không được đánh giá cao, album vol 2 của chị chuẩn bị phát hành sẽ được cải thiện như thế nào về chất giọng cũng như hình ảnh?

- Tôi nghĩ album Sắc đẹp là thử nghiệm đầu tiên. Từ đó, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm và định hướng được dòng nhạc cho mình. Nếu nói vol 1 không thành công cũng không đúng lắm bởi tôi đi diễn và rất bất ngờ khi có nhiều người thuộc các ca khúc tôi hát, họ yêu cầu tôi hát lại. Tôi sẽ không nói trước điều gì, nhưng mọi người cứ thử nghe album sắp phát hành, tôi đã tập luyện rất nhiều để không phụ lòng khán giả cũng như uổng công sức trong suốt năm qua.

- Chị hướng đến hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Chị tự tin như thế nào về nhan sắc cũng như thể hình?

- (Cười) Tôi thấy mình dễ nhìn, dễ để thu hút mọi người. Còn về tự tin, tôi nghĩ rằng nếu không tự tin thì không theo nghệ thuật được. Có rất nhiều lời đồn rằng Quỳnh Nga đã từng dao kéo để có gương mặt xinh và vòng 1 gợi cảm nhưng tôi đã nghe nhiều lắm rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi hài lòng với nhan sắc trời đã ban cho.

- Chị đã từng có ý định “kéo chân” cho dài hơn?

- Tất nhiên là ai cũng muốn mình cao và có một đôi chân dài miên man, nhưng cái gì là trời ban mới thú vị. Tôi cũng ước mình cao hơn, chân dài hơn nhưng phải là tự nhiên. Tôi không dám nghĩ đến kéo chân vì tôi nhát lắm, rất sợ đau. Hơn nữa kéo chân xong không biểu diễn được những động tác vũ đạo khó. Tôi chấp nhận như hiện tại.

- Tin đồn chị có đại gia dầu khí phía sau để tài trợ làm album cũng như buôn bán bất động sản và xe hơi. Thật hư ra sao?

- Lại là tin đồn à? Nếu có người tài trợ làm album, có lẽ chỉ mất 3 tháng là tôi có album, cần gì đến hơn một năm mới xong. Tôi đi diễn cả tháng và dành dụm tiền mua ca khúc rồi đi phối bài hát, quay MV rất mất thời gian và tốn chi phí. Còn hàng trăm thứ khác phải lo nữa, tôi đều làm dần dần. Tính tôi tự lập nên tôi tôn trọng những gì mình tự làm ra. Tôi đi hát và dành dụm được ít vốn tôi gửi mẹ mua đất để đó, còn xe cũng là do tôi tiết kiệm mua, chẳng có đại gia nào mua cho cả.

- Chuyện tình cảm của chị và Khánh Phương đến bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Sự lấp lửng này khiến nhiều người hoài nghi đây là chiêu PR?

- Do mọi người cứ nghĩ đó là dấu chấm hỏi và sự lấp lửng. Tại sao họ không nghĩ đơn giản rằng chúng tôi hợp tác với nhau và thấy hợp nên mới hợp tác lâu dài. Tôi nghĩ một ca sĩ nữ kết hợp với một ca sĩ nam rất khó tránh khỏi những tin đồn tình cảm do dư luận tạo nên. Trong showbiz Việt cũng đầy những tin đồn tương tự tôi và Khánh Phương.

- Nhưng theo nguồn tin thân cận từ những người bạn thân của chị, mối quan hệ giữa chị và Khánh Phương 2 năm nay là tình yêu. Tại sao chị cứ muốn giấu?

- Những chuyện liên quan về đời tư tôi không muốn nói đến, không khéo mọi người lại bảo tôi mang ra PR. Tôi không giấu vì tôi cũng như mọi người, chuyện riêng tôi không thích mang ra mổ xẻ trên báo.

- Nhưng mỗi lần vào Sài Gòn, chị đều đến thăm bố mẹ Khánh Phương và ngược lại Khánh Phương cũng rất được lòng bố mẹ chị?

- Đúng thế, tôi rất quý mến bố mẹ anh Phương. Hai bác rất tốt và hiền. Thỉnh thoảng vào Nam diễn, tôi đều qua thăm hỏi sức khỏe hai bác cũng không có gì lạ. Tôi và anh Phương mỗi khi hợp là hai bác gọi điện hỏi thăm và quan tâm xem chúng tôi làm đến đâu. Tôi và anh Phương làm việc với nhau lâu như vậy, việc qua thăm hỏi bố mẹ của nhau cũng là lẽ thường. Anh Phương cũng được bố mẹ tôi tin tưởng và quý mến.

- Sau “Lập trình cho trái tim”, chị vẫn chưa trở lại với màn ảnh. Chị bị áp lực vì vai Cá sấu chúa quá thành công hay vì lý do gì?

- Đó cũng là một lý do nhưng sâu xa hơn là do tôi bận quá. Thời gian qua, tôi cũng muốn trở lại màn ảnh nhưng album chưa hoàn thành nên tôi không muốn mình chưa làm xong việc này mà lại nhảy qua việc khác. Tôi muốn mọi thứ đều hoàn hảo và có sự chắc chắn.

- Chị mong muốn một vai diễn như thế nào ở độ tuổi 20?

- Tôi muốn thử sức ở nhiều vai diễn. Càng khó khăn tôi càng muốn thử thách sự cố gắng và quyết tâm.

Theo Bưu Điện Việt Nam