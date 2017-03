Quỳnh Nga không thích mang danh "hot girl"

- Sau khi trở thành Miss Audition 2006, chị theo đuổi ca hát nhưng chưa gây được nhiều chú ý cho đến khi cái tên Quỳnh Nga xuất hiện với vai chính trong “Lập trình cho trái tim”. Chị nghĩ sao về điều này?

- Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh đã được đóng vai chính, tôi thấy mình rất may mắn. Trong ca hát, sự may mắn của tôi chưa nhiều. Nghệ thuật nếu không có may mắn thì không thể thành công. Hiện tại tôi đang hát trong nhóm Đô Rê Mi và dự định sẽ tách ra solo khi cứng cáp và có kinh nghiệm hơn. Tôi muốn mình xuất hiện trên sân khấu với phong cách lạ chứ không muốn gợi cảm như nhiều ca sĩ nữ khác để đưa mình thành một thương hiệu sexy câu khách. Tôi không thích gắn tên mình với hai từ hot girl. Tôi cảm giác từ này đang bị thương mại hóa, sử dụng nhan nhản, không còn giá trị như ngày xưa.

Cha mẹ tôi cũng không ủng hộ chuyện cô con gái đầu lòng trở thành ca sĩ. Hai người chọn cho tôi học khoa Quản lý ở Đại học Văn hóa để ra làm trong phòng văn hóa của phường, quận, không phải lông bông đi chạy show ở tỉnh. Bây giờ cha mẹ lại chuyển hướng muốn tôi học kinh doanh và bảo cho tôi tiền đi nước ngoài học nhưng tôi không muốn bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu.

Tôi mong rằng sau bộ phim này, mọi người sẽ nhớ đến Quỳnh Nga trong hình ảnh một người con gái cá tính, độc lập, biết hy sinh.

- Chị tìm thấy những điểm tương đồng nào với nhân vật Vũ Vũ trong phim?

- Tôi là con gái thành phố được chiều chuộng từ nhỏ trong khi Vũ Vũ xuất thân từ nông thôn. Nếu không biết hóa thân vào nhân vật, cứ bê nguyên con người mình lên phim thì sẽ thất bại. Khi vào vai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cách cư xử của Vũ Vũ sẽ khác hoàn toàn với tôi ngoài đời. Vũ Vũ thông minh, bướng bỉnh và khác người. Tôi ngoài đời cũng thông minh chút chút, trong mọi việc đều giải quyết rất nhanh, còn có vì gia đình như Vũ Vũ hay không thì tôi chưa lấy chồng nên chưa biết được. Chắc vài năm nữa tôi mới nghĩ đến việc này. Làm dâu là thiên chức cao cả của người phụ nữ, mình phải học rất nhiều thứ từ cách nói năng, nấu ăn, chiều chồng cũng như làm việc nhà. Tôi học được điều đó từ vai diễn của mình.

- Lần đầu tiên đóng phim đã đảm nhận một vai dài hơi, chị gặp phải khó khăn gì?

- Lập trình cho trái tim chiếu ngay sau Cô gái xấu xí, có cùng mô-tuýp vịt bầu biến thành thiên nga. Điều này khiến tôi cảm thấy rất áp lực, nhưng may mắn là khán giả vẫn hào hứng tiếp nhận vì tuy mô-tuýp giống nhưng chất của hai phim khác hẳn.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, thời tiết luôn là vấn đề lớn của tôi. Phần một phim được thực hiện vào mùa đông 2007, trời lạnh đến mức nhìn thấy hơi thở phả ra nhưng chúng tôi phải đóng cảnh mùa hè. Nhiều hôm chỉ có 7-8 độ C, đạo diễn phải cho đèn pha rọi thẳng vào người diễn viên để tăng sức nóng nhưng cũng không thể giúp ích nhiều. Đã có lúc tôi ngất ở phim trường vì vừa lạnh vừa mệt. Bối cảnh phim quay ở nhiều nơi rất xa nhà, mỗi buổi sáng tôi đều phải dậy rất sớm để đến hóa trang. Bao giờ tôi cũng là người đến sớm nhất đoàn. Có hôm, gần 6h sáng tôi một mình đi xe lên Công viên nước Hồ Tây, đường còn tối và vắng, bị giật mất dây chuyền. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi định thần lại thì hai tên cướp đã phóng xe tít tắp, không thể hô được nữa.

- Phim có nhiều cảnh hôn giữa chị và Minh Tiệp. Chị làm thế nào để diễn ngọt những cảnh này?

- Phần một phim không nhiều pha khóa môi, nhưng phần hai khi Vũ Vũ - Hoàng Lâm đã thành vợ chồng thì những cảnh hôn nhau xuất hiện rất nhiều. Trong đoàn cứ mỗi khi đến cảnh hôn của tôi và Minh Tiệp, mọi người lại trêu: “Minh Tiệp đi đánh răng đi nhé”. Tôi chưa hôn ai ngoài người yêu mình nên cảm thấy rất run khi phải hôn bạn diễn, nhất là khi ấy Minh Tiệp đang yêu một diễn viên trong đoàn. Nếu đóng quá đạt thì sợ chị ấy ghen nhưng nếu không đạo diễn sẽ bắt quay đi quay lại nhiều lần.

Cảnh khó nhất mà tôi phải thể hiện là khi Vũ Vũ vì muốn làm lành với chồng và muốn có con nên mặc bộ váy ngủ đỏ trong suốt và hôn chồng rất nồng cháy. Chúng tôi bảo nhau cố gắng quên Quỳnh Nga, Minh Tiệp đi, chỉ nghĩ mình là Hoàng Lâm, Vũ Vũ để đóng thật tình cảm sao cho một đúp là xong. Rất may người yêu tôi không có mặt ở đó. Anh ấy chỉ biết sơ qua là phim có vài cảnh hôn nhau.

- Người tình ngoài đời và người tình trong phim của chị khác nhau thế nào?

- Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, đang học quay phim. Anh ấy rất thông minh và trân trọng tôi. Nếu so bạn trai tôi với Hoàng Lâm trong phim thì họ là hai người đàn ông khác nhau khá nhiều. Hoàng Lâm vui tính, hay trêu chọc, còn anh ấy rất điềm đạm, thông cảm. Nếu không thể thông cảm với công việc thì hai người rất khó đến với nhau.

Đây là bài học tôi rút ra sau khi tan vỡ mối tình trước đó. Người cũ vì không thông cảm với việc tôi bận rộn đóng phim cả năm trời nên đã chia tay và cưới vợ sau thời gian ngắn. Khi tình cảm đã mất đi thì có níu kéo cũng vô ích, giống như cốc nước đổ đi không hót đầy lại được, gương đã vỡ gắn lại không thể lành. Trong tình yêu tôi rất tin tưởng đối phương. Tôi không bao giờ soi mói vào đời tư họ để theo dõi hay quản lý. Tôi cho rằng những điều người ta cố giấu mình thì mình có tìm cũng không thể thấy. Sau sự tan vỡ này, tôi cũng nhủ mình phải học tính nghi ngờ nhưng mọi người lại khuyên con gái nghi ngờ nhiều sẽ nhanh già. Trái tim rất khó lập trình nhưng biết đâu một ngày nào đó, trái tim cũng có thể lập trình được thì sao?

- Sau vai diễn thành công đầu tiên, chị mong chờ gì ở những lần xuất hiện tiếp theo trên phim ảnh?

- Nếu vai đầu tiên của mình đã gây ấn tượng mà những vai tiếp sau bị mờ nhạt, không màu sắc thì khán giả sẽ rất thất vọng. Đó là cái mình phải suy nghĩ khi nhận vai mới. Tôi đang muốn một vai phản diện để thử sức mình. Thực ra diễn viên vượt qua được cái bóng của mình hay không phần nhiều phụ thuộc vào kịch bản. Tuy nhiên, nếu phim có quá nhiều cảnh nóng thì dù hay tôi cũng không dám nhận ngoại trừ có người đóng thế. Mình không nên hy sinh tất cả cho vai diễn.