Quỳnh Trang - Tuấn Đạt chia tay Thử thách cùng bước nhảy

Hai thí sinh đến từ Hà Nội Quỳnh Trang và Tuấn Đạt đã phải chia tay với Thử thách cùng bước nhảy - Ảnh: H.T.

Nếu ở các đêm thi trước, 6 thí sinh có số bình chọn thấp nhất phải nhảy bài thi cá nhân 30 giây để ban giám khảo quyết định 2 thí sinh chia tay chương trình, thì tuần này khán giả hoàn toàn quyết định thí sinh nào sẽ phải ra đi. Và cô nàng dancesport Quỳnh Trang cùng chàng trai trẻ tuối nhất vòng chung kết (17 tuổi) Tuấn Đạt đã phải nói lời chia tay với chương trình do nhận ít hơn sự ủng hộ của khán giả.

Như vậy 4 thí sinh vào chung kết xếp hạng là Tố Như, Hồng Nhung, Quang Đăng và Vinh Hải.

Kể từ tuần sau sẽ không có người bị loại, 4 thí sinh sẽ tiếp tục biểu diễn để tìm ra một gương mặt xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”. Mỗi thí sinh sẽ bắt cặp với từng thí sinh còn lại để biểu diễn trong đêm chung kết.

Đêm thi thứ 9 của top 4 Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance sẽ diễn ra lúc 21g tối 8-12, đêm công bố kết quả chung cuộc với danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất” diễn ra lúc 21g đêm 15-12 và được truyền hình trực tiếp trên 5 kênh HTV7, HN1, DRT, CVTV1, YanTV.

Theo GIA TIẾN (TTO)