'Ra album mới là xúc phạm Michael Jackson'

Theo tạp chí Rolling Stone , vào tháng 11, album mới nhất của Vua nhạc pop gồm 10 ca khúc sẽ ra mắt khán giả. Album do Rodney Jerkins (người cùng Michael Jackson thực hiện album "Invisible" năm 2001) sản xuất và hãng Sony phát hành, là một tuyển tập những ca khúc do Michael thu âm khi còn sống, được anh trai Jackie Jackson tìm thấy trong ổ cứng máy tính của Vua nhạc pop.

Will.I.Am và Michael Jackson trong thời gian cộng tác làm album "Thriller" hồi năm 2008. Ảnh: illestlyrics.

Một trong những ca khúc nổi bật của album là bản cover “Hot fun in the summertime” của ban nhạc Sly & the Family Stone (ca khúc ăn khách năm 1969). Michael mua lại bản quyền ca khúc này nhiều năm trước và đã thu âm xong nhưng chưa từng ra mắt khán giả.

Dung lượng nhạc của Michael để dành trong ổ cứng lên đến 40G với 100 ca khúc. Những tác phẩm này đã được bán cho công ty Sony Music với giá 250 triệu USD. Các nhà sản xuất rất hào hứng với kế hoạch này và cho đó là một hình thức tưởng nhớ Vua nhạc pop, làm cho âm nhạc của anh trở nên bất tử. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ kế hoạch.

Theo Will.I.Am, Michael Jackson luôn rất kỹ tính trong sản xuất âm nhạc, vì thế không thể cứ ra album theo kiểu cóp nhặt như cách Sony và gia đình Jackson đang làm.

“Tôi không nghĩ nên phát hành album này. Điều đó thật tồi tệ”, rapper Will.I.Am nói với hãng tin AP. “Anh ấy là hiện thân của sự hoàn hảo và sẽ không vừa lòng nếu biết chuyện. Tại sao có thể phát hành một album của Michael Jackson khi mà anh ấy không còn ở đó, không thể lắng nghe và cầu chúc cho nó”.

Will.I.Am từng hợp tác với Vua nhạc pop trong album "Thriller" phiên bản năm 2008 với nhiều bản remix các ca khúc nổi tiếng trước đây của Michael. Cả hai hòa giọng ăn ý trong ca khúc được chọn để ra đĩa đơn "The Girl Is Mine". Theo Will, Michael rất tỉ mỉ, kỹ tính với diện mạo âm nhạc của mình, từ giọng hát cho đến cách hòa âm phối khí. "Anh ấy không bao giờ muốn ra album kiểu góp nhặt như thế này”.

“Bây giờ khi anh ấy đã không thể nào tham gia sản xuất album được nữa, những người còn lại đang làm gì vậy? Vì Michael là bạn tôi, tôi nghĩ làm album như thế là thiếu tôn trọng anh ấy. Anh ấy đã cho ra những tác phẩm âm nhạc chất lượng qua quá trình sáng tạo miệt mài, không phải là hát được bài nào thì tổng kết lại, nhét vào album một cách dễ dàng”.

Will.I.Am (ngoài cùng bên phải) là một rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc lừng danh ở Mỹ. Nhóm nhạc của anh, Black Eyed Peas cũng là một trong những tên tuổi quyền lực của âm nhạc thế giới. Ảnh: Bauer Griffin.

Trong khi đó, các fan của Vua nhạc pop đang rất háo hức chờ đợi album mới của thần tượng. Lượng đặt hàng ngày càng tăng cao trên các trang thương mại điện tử. Will.I.Am nhận xét: “Kể cả các fan cũng không biết thế nào mới là hâm mộ đúng cách. Họ mua những album đó là xúc phạm Michael”.

Hãng Sony Music đã ký hợp đồng sản xuất 10 album, gồm những ca khúc chưa được phát hành của Michael Jackson. Dự tính, trong vòng 7 năm tới, khán giả vẫn tiếp tục được thưởng thức giọng hát của Michael qua những ca khúc mới, mặc dù anh đã là người thiên cổ. Nhóm thực hiện album và hãng phát hành đều không bình luận gì về ý kiến phản đối của thủ lĩnh nhóm Black Eyed Peas.

Pham Mi Ly/VNE