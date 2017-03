Ra mắt báo Năng lượng Mới của ngành dầu khí

Báo Năng lượng Mới là cơ quan ngôn luận của ngành Dầu khí do ông Nguyễn Như Phong làm Tổng Biên tập.



Báo Năng lượng Mới đã được Bộ Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản báo chí in số 103 ngày 26/1/2011. Báo gồm 32 trang, phát hành vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần với 20.000 bản/kỳ.



Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, ông Ngô Thường San cho biết, với vai trò là cơ quan ngôn luận chính thức của ngành dầu khí, bên cạnh nhiệm vụ phản ánh trung thực các hoạt động của ngành dầu khí, quảng bá thương hiệu của PVN và các đơn vị thành viên, báo Năng lượng Mới sẽ là công cụ hữu hiệu phản ánh các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, cũng như tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường.



Theo Tổng Giám đốc PVN Phùng Đình Thực, ngành dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp gần 30% ngân sách quốc gia và có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.



Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác tuyên truyền về hoạt động ngành dầu khí còn hạn chế khiến một bộ phận cán bộ, người dân hiểu chưa đúng về công việc gian khổ, phức tạp nhưng đầy vinh quang của những người công nhân dầu khí. Vì vậy, việc ra đời báo Năng lượng Mới là yêu cầu cấp thiết.



Tại lễ ra mắt báo Năng lượng Mới, PVN phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động “cuộc thi tác phẩm báo chí viết về ngành dầu khí” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí./.





Theo Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)