Ra mắt phim 3D bom tấn "MegaMind" tại Việt Nam

Cảnh trong phim "MegaMind." (Ảnh: Megastar).



Theo Hạnh Long (Vietnam+)



Đặc biệt, buổi ra mắt này sớm hơn 9 ngày so với thời điểm bộ phim được công chiếu trên toàn thế giới, vào ngày 5/11.Tại Việt Nam, "MegaMind" cũng sẽ được trình chiếu rộng rãi với hai phiên bản 3D và 2D từ ngày 5/11.MegaMind là một trong những bộ phim 3D bom tấn được chờ đợi nhất trong những tháng cuối năm 2010. Kinh phí sản xuất bộ phim lên tới 160 triệu USD.Trước khi công chiếu, DreamWorks Animation rất hạn chế tung ra những hình ảnh, trailer và các thông tin về bộ phim. Tham gia lồng tiếng cho bộ phim có các ngôi sao Will Ferrell (MegaMind), Brad Pitt (Metro Man), Tina Fey (nữ nhà báo Richi).Bộ phim về cuộc chiến ngàn đời giữa thiện và ác và cái thiện luôn luôn thắng thế.Nhân vật chính MegaMind là tượng trưng cho dòng dõi siêu nhân ác với cái đầu to quá khổ. Anh ta có trí thông minh tuyệt vời, có thể nghĩ ra những chiêu để tàn phá thế giới và mục tiêu trước mắt là Metro City.Còn Metro Man là một siêu nhân luôn ở thế đối kháng với Megamind, hiện thân cho sức mạnh của cái thiện, mà Megamind khó lòng vượt qua.Nhưng rồi có một ngày MegaMind đã chiến thắng Metro Man. Làm sao để có thể biến kẻ siêu ác thành người thiện, họa may chỉ có sức mạnh của tình yêu.../.