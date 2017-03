Ra mắt sách song ngữ của Thái Bá Vân

Cuốn sách Tiếp xúc với nghệ thuật (In Touch With Art) do NXB Mỹ thuật ấn hành tập hợp những bài viết chủ yếu về nghệ thuật của Thái Bá Vân thực ra đã được xuất bản và ra mắt công chúng cách đây 11 năm (1998). Vì vậy, nếu xét về nội dung thì không có gì mới nhưng sách đã... dày hơn (760 trang) trong lần tái bản này vì có thêm phần Anh ngữ do nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn và các cộng sự dịch lại toàn bộ các bài viết đã được in trong tuyển tập xuất bản trước đây của Thái Bá Vân, còn bìa sách là do vợ cố nhà nghiên cứu Thái Bá Vân - nữ họa sĩ Trần Thị Mỳ vẽ.

Bìa cuốn Tiếp xúc với nghệ thuật được tái bản song ngữ

Về lý do để cuốn sách này được tái bản song ngữ, nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn cho biết: “Cuộc đời Thái Bá Vân như chính những lời ông viết về họa sĩ Nguyễn Sáng - là cuộc đời của con ong, cần cù lao động để góp chút mật cho đời. Đã 10 năm Thái Bá Vân đi xa, trong ký ức của tôi, ông là người thầy yêu kính mà khi còn được gặp gỡ, tôi chưa có dịp nào để nói điều đó với ông. Chúng tôi tái bản song ngữ cuốn Tiếp xúc với nghệ thuật của ông chính là để tri ân một người sống rất có tâm và viết cũng từ cái tâm như Thái Bá Vân chứ không vì mục đích nào khác!”.



