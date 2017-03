Ra mắt trailer phim hoạt hình "Kung Fu Panda 2"

Trailer của bộ phim hoạt hình "Kung Fu Panda 2: The Kaboom of Doom" do diễn viên hài Jack Black lồng tiếng đã ra mắt người hâm mộ ngày 8/11.



Tài tử Jack Black với nhân vật chính trong "Kung Fu Panda 2." (Nguồn: AFP/Vietnam+)



Bộ phim lần đầu ra mắt vào năm 2008 kể về hiệp sĩ Po (là một chú gấu trúc) và ngũ đại hào kiệt với bối cảnh ở Trung Quốc. Po đã học được bí kíp võ công giúp chiến đấu chống lại kẻ nổi loạn Tailung (Đại Long).



Đây là một bộ phim hoạt hình vu nhộn do Jack Black thủ vai chính Po, trong đó có những màn thi triển võ nghệ vô cùng đẹp mắt.



"Kung Fu Panda" cũng là bộ phim thu hút một dàn sao như Angelina Jolie trong vai Tigress, Gary Oldman là Lord Shen, và Seth Rogen thủ vai Mantis. Ngoài ra còn có Dustin Hoffman, Claude Van-Damme và Jackie Chan (vai Monkey).



"Kung Fu Panda 2" sẽ ra mắt trong dịp Hè này. Công chiếu tại Mỹ và Malaysia vào ngày 26/5/2011, tiếp theo là ở châu Âu và các khu vực khác vào tháng Sáu và Bảy.



Người hâm mộ bộ hoạt hình võ nghệ này có thể truy cập theo





Theo Cao Phong (Vietnam+)

