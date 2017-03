Ra mắt trailer phim "This is it" về Michael Jackson

Đoạn trailer dài hai phút rưỡi cho thấy Michael Jackson đang biểu diễn các động tác vũ đạo đầy điêu luyện. Hình ảnh đầy nhiệt huyết này dường như trái ngược với những bài báo cho rằng sức khỏe của anh kiệt quệ vài tuần trước khi qua đời.

Trong trailer, Michael nói về show diễn tại London: “Đây là thời điểm. Đúng vậy. Đây là một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Chúng ta hãy đưa họ đến nơi mà họ chưa từng đặt chân tới”.

Trailer phim 'This is it'

Đạo diễn Kenny Ortega miêu tả This Is It như "một món quà của Michael gửi đến các fan". Ông nói: "Người hâm mộ sẽ thấy được hình ảnh Michael mà chúng ta chưa từng thấy trước đây: một nghệ sĩ vĩ đại trong công việc. Bộ phim sống động, giàu xúc cảm, cảm động đến rơi nước mắt và cũng ẩn chứa đầy sức mạnh".

Theo Telegraph, bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào ngày 28/10. Hãng Sony đã phải trả 60 triệu USD để giành bản quyền làm bộ phim, được xây dựng chủ yếu từ 100 giờ quay những buổi tập luyện ở Los Angeles từ tháng 4 đến tháng 6.

Giọng ca 50 tuổi đã tích cực luyện tập cho tour diễn tái xuất ở sân khấu O2 của London, Anh. Tuy nhiên, Michael đột ngột ra đi hôm 25/6 và nguyên nhân được xác định do sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc ngủ và an thần.