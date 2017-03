Ranh giới gợi cảm - phản cảm trong trang phục ca sĩ hát bar

Tối 22/8, Angela Phương Trinh biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Cô diện bộ jumpsuit màu nude may bằng chất vải mỏng, có đính đá ở những bộ phận nhạy cảm. Bộ trang phục siêu ngắn, khoe toàn bộ cặp chân trần, càng trở nên hở hang theo những động tác uốn éo múa cột của Phương Trinh. Cô gái 19 tuổi ngay lập tức khiến người ta liên tưởng đến mỹ nữ ưa cởi đồ Can Lộ Lộ (Trung Quốc). Phương Trinh được gọi là "Can Lộ Lộ của Việt Nam".



Phương Trinh mặc đồ gợi cảm và biểu diễn sexy hôm 22/8. Ảnh: st.

Ngay ngày hôm sau (23/8), quán bar nơi Phương Trinh hát bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn gọi lên giải trình. Đơn vị này được xác định vi phạm hai lỗi: Tổ chức chương trình biểu diễn không thông báo cho Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch và Chương trình có những hình ảnh phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Riêng các sai phạm của Phương Trinh được giao cho Sở VH-TT-DL TP HCM - địa bàn nữ ca sĩ sinh sống - xử lý.

Việc Cục "tuýt còi" Phương Trinh chỉ như sự "xử phạt thí điểm", bởi những hoạt động biểu diễn tương tự diễn ra tràn lan tại hàng loạt quán bar, vũ trường ở nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Trong đó, trang phục của các ca sĩ là đề tài được quan tâm và gây ra nhiều tranh cãi.

Luật bất thành văn với các ca sĩ nữ khi biểu diễn ở quán bar là phải mặc đồ gợi cảm. Nhà thiết kế Hoàng Hải cho rằng, vũ trường, bar là chốn giải trí thuần túy. Người biểu diễn phải mặc sexy để bắt mắt người xem. Mặt khác, trang phục của họ phải "tối giản", gọn nhẹ để dễ thực hiện các động tác vũ đạo. Thu Thủy - giọng ca “Candy” - bổ sung thêm, ca sĩ nữ biểu diễn ở môi trường này thường diện đồ lấp lánh để bắt ánh đèn và tạo sự gợi cảm hơn…

Không ít người cho rằng, việc mặc thoáng khi trình diễn ở các tụ điểm ăn chơi, giải trí là chuyện tất yếu. Phan Anh - nam ca sĩ đắt show ở các quán bar Hà Nội - nói: "Không lẽ, hát ở bar mà lại mặc áo dài hay đầm dạ hội”. Còn ca sĩ Thu Minh chia sẻ: “Sự sexy trong trang phục và cách trình diễn là yếu tố phổ biến, dễ bắt gặp ở những ca sĩ nổi tiếng thế giới như Mariah Carey, Madonna, Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna…Chỉ có điều ở Việt Nam, một bộ phận khán giả chưa thích nghi được vì còn nặng suy nghĩ ‘Tây thì được còn ta thì không”.

Không chỉ người trong giới showbiz, một bộ phận khán giả cũng cho rằng, cần phân biệt vũ trường, quán bar với các sân khấu nghệ thuật lớn. Trang phục biểu diễn ở các địa điểm khác nhau về tính chất này vì thế cũng có những đặc thù riêng. Một độc giả, lấy nickname là Asovina bày tỏ với VnExpress: “Thế nào gọi là biểu diễn ở quán bar? Ở nước khác, biểu diễn trong quán bar họ còn cởi hết đồ trước sự phấn khích, reo hò của khách. Hình thức giải trí này hoàn toàn tự do và chủ yếu dành cho đấng mày râu chưa có gia đình. Nếu bạn không thích thì vào đó làm gì, hãy mặc comple đi xem kịch hay hoà nhạc theo sở thích của bạn”.



Trái sang, Trà My Idol, Thuỷ Tiên và Thu Thuỷ trong những show diễn ở quán bar.

Tuy nhiên, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm khá mong manh. Những sự cố trang phục gây phản cảm cho công chúng lại thường xuyên xảy ra ở không gian bar, vũ trường. Phan Anh lý giải, các sĩ hát bar hay rơi vào tình trạng hớ hênh do đồ biểu diễn thường chỉ mặc vài lần, được may bằng chất vải mỏng nên dễ gặp sự cố. "Nhiều bộ mặc bình thường thì không sao nhưng khi lên sân khấu, chỉ cần ca sĩ thực hiện vài động tác vũ đạo là các bộ phận cơ thể nhạy cảm có thể bị phơi ra" – anh nói.

Bên cạnh những ca sĩ cố tình cởi áo khoe thân để gây chú ý, nhiều giọng ca vẫn đặt ra những nguyên tắc riêng khi biểu diễn ở bar để vẫn gợi cảm nhưng không gây khó chịu cho người xem.

Khi nhìn những hình ảnh của Angela Phương Trinh biểu diễn tối 22/8, Thu Thủy chia sẻ, cô cũng có một bộ đồ diễn tương tự. "Đây là bộ đồ lấy cảm hứng từ trang phục của Beyonce. Tuy nhiên trang phục của tôi có hai đến ba lớp lót chứ không mỏng tang như thế. Tôi cũng yêu cầu người may đính thật nhiều hạt. Ngoài ra khi mặc tôi chọn áo lót bản to, quần dáng boxer cùng màu...”, cô chia sẻ bí quyết tránh hở hang của mình.



Trang phục và tư thế của Hoàng Thuỳ Linh trong một buổi diễn ở bar.

Còn ca sĩ Quỳnh Nga luôn mang theo hai đến ba bộ trang phục dự phòng. "Có những bộ mặc ở ngoài thì bình thường nhưng lên sân khấu bị ánh đèn chiếu vào lại thấy rõ đường cong cơ thể, nên tôi phải thử đồ trước khi diễn. Tôi cũng phải ăn mặc sao cho gợi cảm nhưng ở mức có thể chấp nhận, tránh để khán giả tưởng nhầm mình với vũ công múa cột" - "Cá sấu chúa" chia sẻ.

Đứng ở cương vị nhà thiết kế, cả Đức Hùng và Hoàng Hải đều cho rằng, việc lựa chọn tông màu cho trang phục là rất quan trọng. Theo Hoàng Hải, có những bộ đồ diễn tông màu rất đẹp nhưng khi bị ánh đèn sân khấu chiếu vào lại thành phản cảm. Trong khi đó, Đức Hùng cho rằng, nhiều ca sĩ biết trước tác hại của trang phục nhưng vẫn cố tình mặc. "Tôi có đọc trên báo thấy Angela Phương Trinh than thở rằng, bộ trang phục cô ấy mặc diễn bar đẹp và kín đáo, nhưng dưới ánh đèn sân khấu, bộ đồ màu nude vô tình trở nên phản cảm. Theo tôi, đó là những phản biện không thuyết phục. Khi chọn đồ màu nude với những phần cườm đính lên các bộ phận nhạy cảm là bạn đã có dụng tâm khiến bộ trang phục trông giống như da thịt thật" - Đức Hùng nhận xét.

Hai nhà thiết kế đều cho rằng, ca sĩ hát ở quán bar cũng phải ăn mặc có thẩm mỹ, có sự đầu tư, không nên tùy tiện chọn trang phục rẻ tiền. Theo họ, mọi người đều chung quan niệm, đi bar là thoải mái, cởi mở nhưng nên có sự tự do trong khuôn khổ để phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Theo Ngọc Trần (VNE)