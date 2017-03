Rapper Ja Rule đối mặt án tù vì tàng trữ súng

Rapper Ja Rule. (Nguồn:Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Văn phòng công tố Manhattan cho hay, mọi việc bắt nguồn từ một vụ việc hồi tháng 7/2007.Khi đó, cảnh sát đã kéo Ja Rule ra khỏi buổi biểu diễn ở nhà hát Beacon, New York và tìm thấy một khẩu súng lục bán tự động giấu ở phía sau chiếc xe Maybach sang trọng của Ja Rule.Rapper 34 tuổi này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 9/2/2011, song lịch tuyên án cụ thể thì vẫn chưa được xác định.Được biết, đây là vụ việc nối tiếp từ vụ của rapper Lil Wayne đã được cảnh sát xử lý.Bởi cũng tại buổi biểu diễn hồi năm 2007 đó, Wayne đã bị phát hiện đang hút cần sa trong chiếc xe bus đi diễn của anh, và sau đó Wayne đã phải trả giá bằng án tù.Ja Rule đã từng được đề cử Grammy năm 2002 cho album "Pain in Love," cũng như tham gia một số bộ phim như "The Fast and the Furious" hay "Scary Movie 3."Khán giả Việt Nam đã biết tới Ja Rule qua những ca khúc như "Mean One,""I'm Real" và "Been Around The World"./.