Rapper người Anh sang diễn tại TP.HCM

Tại buổi diễn, Lady Leshurr và Suboi sẽ hát những ca khúc rap do mỗi người sáng tác, riêng hai nghệ sĩ khách mời là Trang Pháp và Antoneus Maximus sẽ có những kết hợp đặc biệt cùng Suboi và Lady Leshurr.

Được biết Lady Leshurr bắt đầu bộc lộ tài năng từ năm sáu tuổi, đến giờ khi ở độ tuổi 20 cô vẫn là một trong những nữ rapper trẻ có nhiều ca khúc rap cá tính. Ca khúc mới nhất Look at me now của cô vừa ra mắt đã trở thành hiện tượng toàn cầu với hơn 100.000 lượt truy cập chỉ trong nửa ngày tại trang mạng worldstarhiphop.com. Ngoài vai trò ca sĩ, Lady Leshurr còn là người dẫn chương trình và nhà sản xuất tài năng.

Q.TRANG