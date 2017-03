“Recovery” của Eminem bán chạy nhất năm 2010

Album “Recovery” của Eminem. (Nguồn: Internet)

Theo Thanh Phương (Vietnam+)



Theo thống kê của Nielsen SoundScan, kể từ khi được phát hành hồi tháng 6/2010, 5,7 triệu đĩa “Recovery” đã được bán hết veo trên toàn cầu, trong đó 3,4 triệu bản được tiêu thụ tại thị trường Mỹ - quê hương của Eminem.Ngay trong tuần đầu “ra lò,” 741.000 album “Recovery” đã được người hâm mộ mua vội. Thành tích kỷ lục này khiến Eminem là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử của Nielsen SoundScan có số lượng album tiêu thụ vượt qua 700,000 bản trong tuần đầu phát hành.Bao gồm các ca khúc hit như “Not Afraid,”“Love the Way You Lie” (hát chung với Rihanna,) “No Love” hay “Beautiful”…, album dài 77 phút này được thực hiện trong suốt năm 2009 và kéo dài đến hết tháng 4/2010.Theo tự bạch của chủ nhân, “Recovery” thiên về nội tâm, cảm xúc hơn so với các album trước. Album cũng đánh dấu những bước chuyển mình trong âm nhạc của rapper da trắng này sau những thành công năm 2004 với đĩa “Encore.”Đứng thứ hai trong danh sách các album bán chạy nhất năm là “Need You Now” của Lady Antebellum, với khoảng 3,1 triệu đĩa.Album thứ ba của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift mang tên “Speak Now” phát hành tháng 10 năm ngoái đứng ở vị trí thứ ba, với 2,96 triệu đĩa./.