Reese Witherspoon nhận sao trên Đại lộ Hollywood

Nữ diễn viên Reese Witherspoon và hai con bên ngôi sao. (Nguồn: Internet)





Theo Thanh Phương (Vietnam+)



Đây là ngôi sao thứ 2.425 trên Đại lộ này.Có mặt tại buổi lễ cùng con gái Ava Phillipe và con trai Deacon Phillipe, Witherspoon vui sướng cho biết: “Sáng nay mẹ đã nhắc tôi nhớ rằng hôm nay là tròn 20 năm tôi bước vào làng điện ảnh.”Lớn lên tại Nashville, bang Tennessee, Witherspoon chạm ngõ vào "làng" điện ảnh từ năm 14 tuổi.Là diễn viên luôn biết kết hợp hài hòa giữa sự hài hước và vẻ ngoài xinh xắn, cô rất nổi tiếng với vai diễn luật sư tóc vàng hoe Elle Woods trong "Legally Blonde," “The Man in the Moon,” “Pleasantville,” “Fear,” “Election,” “Cruel Intentions”… và hiện là một trong những nữ diễn viên có cátxê cao hàng đầu Hollywood.Witherspoon từng đoạt giải Oscar và giải Quả cầu Vàng dành cho “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” năm 2005, với vai diễn June Carter Cash trong bộ phim ca nhạc về cuộc đời của nghệ sỹ nhạc đồng quê Johnny Cash "Walk the Line."Ngày 17/12 tới, bộ phim mới của cô - "How Do You Know" - sẽ được ra rạp. Trong phim, cô thủ vai một cựu cầu thủ softball, đang băn khoăn lựa chọn bạn đời giữa hai chàng trai./.