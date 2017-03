Richard Clayderman đến Việt Nam

Ở Việt Nam, Richard có một buổi biểu diễn duy nhất vào ngày 23-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Richard Clayderman theo học Nhạc viện Paris và được đào tạo trở thành nghệ sĩ piano cổ điển. Tuy nhiên, sau đó Richard lại theo đuổi âm nhạc phổ thông và những tình khúc đương đại. Những nhạc phẩm trữ tình ngọt ngào của Richard làm say mê khán giả nhiều thế hệ như Yesterday, The Sound of Silence, Memory, A Time For Us hay Winter Sonata...

Trong sự nghiệp hơn 40 năm biểu diễn, Richard đã phát hành hàng trăm album và tổng cộng đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Riêng album Ballade Pour Adeline bán được 24 triệu bản. Ông đã biểu diễn hơn 2.000 buổi hòa nhạc tại hơn 50 quốc gia và được sách kỷ lục Guiness ghi danh là Nghệ sĩ piano thành công nhất thế giới.

MẠNH HUY