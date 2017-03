Ricky Martin và câu chuyện cuộc đời

Ricky Martin hạnh phúc với hai con trai song sinh - Ảnh: Rickymartinmusic.Com



Thuyết phục mang thai hộ

“Cha tròn con vuông”

Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Trong quyển tự truyện Me, Ricky viết rất thẳng thắn: “Tôi biết rõ mình chẳng bao giờ muốn khởi đầu chuyện gia đình với một phụ nữ. Từ đó, tôi quyết định có con theo cách của mình”. Khi anh nói chuyện này với mẹ, bà can ngăn: “Khoan đã Kiki (tên thân mật của Ricky). Ngồi xuống đây để mẹ nói chuyện. Cách mà con muốn có những đứa trẻ sao nghe như phim viễn tưởng quá”. “Không đâu mẹ ơi! Khoa học đã làm được rồi”. Rồi anh giải thích với mẹ kỹ thuật mang thai hộ cần điều kiện gì. Nghe xong bà nói: “Con trai, con biết chọn cho mình một quyết định đúng. Chúc mừng con!”.Tuy nhiên, việc mang thai hộ mất khá nhiều thời gian để tiến hành, không chỉ 9 tháng 10 ngày mang thai mà còn nhiều thủ tục pháp lý lẫn ý kiến của giới chuyên môn. “Đầu tiên là phải tìm ra được người chấp nhận mang thai hộ, sau đó đến người cho trứng. Thật dễ dàng nếu tôi yêu một phụ nữ để có những đứa con, đằng này là câu chuyện hoàn toàn khác. Đa phần những người chấp nhận mang thai hộ và cho trứng lại không muốn ký kết bất cứ hợp đồng nào, trong khi ngược lại người bỏ tiền ra thuê họ lại chẳng thích sau này họ dính dáng đến những đứa con của mình”, Ricky thổ lộ.Anh đã gặp gỡ nhiều lần với hai người phụ nữ mang thai hộ và cho trứng từ khi cấn thai đến lúc hạ sinh. Anh thường xuyên đi cùng người cho trứng đến bác sĩ, chọn thời điểm thích hợp nhất để lấy trứng. “Nếu sau này lớn lên, các con tôi muốn biết về mẹ chúng, người đã cho trứng, tôi sẽ cho chúng xem ảnh chụp. Chúng có quyền biết rõ mẹ chúng là ai, bởi cô ấy là một phần của câu chuyện. Nhưng tiếc thay cô gái này không muốn ký bất cứ hợp đồng ràng buộc nào đơn giản bởi cô chẳng ham hố gì con cái. Làm việc này, cô gái chỉ mong ước duy nhất: giúp những gia đình không con có được tiếng cười trẻ thơ. Trong khi đó, cô gái mang thai hộ cũng chẳng đòi hỏi điều kiện gì. Cô nói Chúa sẽ hài lòng khi cô trao món quà mà tạo hóa dành cho cô đến người không thể thực thi thiên chức làm mẹ. Tôi quá thích câu nói đó. Sau này nếu muốn có con nữa, tôi sẽ nhờ cô ấy”, Ricky nhớ lại.Tháng 11.2007, khi kết thúc tour diễn Black and White, Ricky nhận được tin cô gái mang thai hộ đã có bầu. “Tôi đón năm mới bằng lời tạ ơn cho món quà nhiệm mầu. 9 tháng sau, không như mong đợi ban đầu có một đứa con, tôi càng hạnh phúc hơn khi nhận đến 2 cậu nhóc. Thật chẳng có từ nào để diễn tả niềm vui đó, một cảm xúc không thể tin được”, Ricky chia sẻ.Không có bất cứ trở ngại nào khi cô gái mang thai hộ lâm bồn. Như thỏa thuận trước đó, Ricky không tiết lộ danh tính của người phụ nữ ân nhân của đời mình cho bất cứ ai. Anh tâm sự không phải không tin bạn bè nhưng chuyện này mà lọt ra với báo chí là thảm họa cho anh, gia đình và cả tương lai 2 đứa con. Rồi như một bà mẹ thực thụ, Ricky tìm mua hàng đống sách về trẻ sơ sinh, tìm hiểu làm thế nào chăm sóc trẻ sinh đôi, những việc cần làm trong tuần đầu tiên bé chào đời… nhưng quá khó để tìm ra sách chuyên dùng cho những ông bố đơn thân. “Tâm trí tôi lúc đó như mớ bòng bong với những kiến thức hỗn độn vì phải đọc quá nhiều, chuẩn bị quá nhiều, thậm chí đến cách làm sao bế con cho khỏi ngã cũng phải học, rồi làm sao để bé bớt khóc đêm, hiểu bé muốn gì khi khóc, khi cười với cường độ khác nhau… Và bản năng đã mách bảo tôi nên làm gì”, Ricky nhìn nhận.Vài tuần lễ khi 2 bé vừa chào đời với Ricky là thời gian khủng khiếp nhất. Dù rất thích nhìn gương mặt 2 con nhưng anh thú thật chẳng biết phải làm cách nào khi bé giật mình khóc lúc nửa đêm. Anh mất ngủ liên tục. Theo cách thông thường, hai vợ chồng cùng chăm lo cho một em bé. Trong khi một mình Ricky phải săn sóc hai con! “Nhưng tôi chẳng bận tâm miễn sao không phạm sai lầm khi chăm chúng là được. Tôi không hề cô đơn vào giai đoạn đó bởi quanh mình là những người yêu thương, luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi.Tuy nhiên, tôi muốn tự tay mình đút sữa cho con, tắm chúng, thay tã và ru chúng ngủ”.Chẳng lạ lùng khi sau đó vài tuần, Ricky gặp mẹ, bà thảng thốt: “Con trai, con như cái thây ma. Con cần phải ngủ. Nằm xuống giường một lát đi. Con là một người cha phi thường nhưng quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe”. Ricky kể, anh nhớ như in khoảnh khắc 2 con trai nhìn vào mắt anh và cười. Giây phút đó với anh là thiêng liêng nhất. Anh đã làm cha. Niềm vui đó lan tỏa đủ khiến Ricky bật khóc. “Cha lặng lẽ bước đến bên tôi, ôm chặt tôi vào lòng rất lâu. Tôi cảm nhận rõ tình phụ tử ông đang truyền cho tôi, như cách tôi đang làm với các con mình”.