Ricky Martin và câu chuyện cuộc đời

Vẫn tiếp tục xuất hiện



Ngày 22.12.2010, Ricky Martin sẽ tham dự chương trình The 12th annual a home for the holidays do kênh truyền hình CBS tổ chức. Ngoài Ricky còn có các ca sĩ từng đoạt giải Grammy góp mặt như: Melissa Etheridge, Nelly, nhóm Maroon 5 cùng các khách mời: Julie Chen, Sara Gilbert, Sharon Osbourne, Holly Robinson Peete, Leah Remini, Marissa Jaret Winokur và Mira Sorvino.



Đây là chương trình dành riêng cho những ngôi sao kể lại câu chuyện nhận con nuôi, chăm sóc chúng đồng thời kết nối những người đang có nhu cầu xin con nuôi với các trẻ em cơ nhỡ - một hoạt động ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.