Ricky Martin và câu chuyện cuộc đời

Bìa album The cup of life phát hành năm 1998 - Ảnh: Daily mail



Từ bỏ nghiệp diễn

60 triệu đĩa

Tính đến nay, Ricky Martin đã bán đến 60 triệu đĩa khắp thế giới. Giọng hát của anh được phát sóng trên truyền hình đến 187 quốc gia và vùng lãnh thổ. France’98 của Zinedine Zidane và đội tuyển Pháp cũng thực sự là World Cup của Ricky Martin.

Một ngôi sao ra đời

Theo Đỗ Tuấn (TNO)



9 tháng đầu tiên ở New York, Ricky Martin kể lại rằng anh có một cuộc sống rất đỗi bình lặng, như một người bình thường, hoàn toàn không phải cuộc sống của người nổi tiếng. Khổ hạnh như một tu sĩ là kết luận của Ricky trong quyển tự truyện Me khi nhắc lại những năm tháng xưa. Đây là khoảng thời gian anh tĩnh lặng và an bình trong tâm hồn. “Tôi có thể ngồi hàng giờ ở công viên, ngắm nhìn mọi người qua lại mà không có bất cứ ống kính camera hay đèn chớp máy ảnh nào chĩa vào người. Giữa thành phố chục triệu dân này, tôi hoàn toàn vô danh”.Ricky Martin tìm kiếm cơ hội tại New York. Một ngày nọ, anh gọi điện báo với mẹ rằng muốn học ngành tin học. Bà phát hoảng: “Con trai, đừng làm thế!”. Và Ricky điên lên vì nghĩ rằng mẹ chẳng ủng hộ mình bởi anh đang chú tâm vào chuyện học hành - điều mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong muốn khi cho con sang Mỹ. “Con trai, con phải hiểu rằng số phận của đời con gắn chặt với sân khấu”, bà nhấn mạnh. “Mẹ ơi, đừng bao giờ mơ mộng đến chuyện đó. Con chẳng bao giờ muốn quay lại với âm nhạc. Quá đủ với con rồi!”, Ricky viết trong quyển Me.Vài tháng sau, mẹ anh đến New York. Rồi bà cùng con trai xem hòa nhạc ở Radio City. Đến giữa chương trình, Ricky thấy hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má. Bà khóc ngon lành như một đứa trẻ, rồi thì thầm với anh: “Con trai, con không thể từ bỏ âm nhạc. Đó mới chính là vị trí của con, giữa sân khấu, dưới ánh đèn màu”.Gia đình và tất cả bạn bè đều sững sờ khi nghe tin Ricky Martin lặn lội sang Mexico City. Tuy nhiên, ai cũng cầu mong anh tìm được cơ hội cho sự nghiệp, bởi họ đều tin Ricky sẽ thành công với nghề biểu diễn. Anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, kết thêm bạn bè và quen biết với các nhà tổ chức chuyên nghiệp. Công việc đầu tiên Ricky tìm được tại Mexico City lại nhờ vẻ điển trai của mình. Anh cũng tham gia nhiều vai diễn trong điện ảnh.Cơ may chợt đến với Ricky khi lần nọ nhân viên của hãng Sony Music đề nghị ký kết với anh hợp đồng sản xuất đĩa đơn. Anh nhớ lại: “Gã đại diện buông một câu: “Ricky, nếu cậu không ký ngay lúc này, tối nay khi bay về Madrid tôi sẽ xé bỏ hợp đồng”. Lẽ ra tôi phải nhờ luật sư đọc kỹ các điều khoản. Năm đó, tôi chỉ mới 18 tuổi. Nhưng nỗi khát khao được hát bùng cháy khiến tôi nhắm mắt ký liều”. Sau đó, Ricky nhanh chóng nhận ra anh bị đánh cắp rất nhiều từ bản hợp đồng này khi doanh số bán đĩa tăng mạnh, còn anh thì nhận được chẳng bao nhiêu thù lao.Năm 1991, album solo đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha mang tên Ricky Martin ra đời. Ca khúc trong album Fuego contra fuego nhận được giải thưởng ghi âm tại Mexico, Argentina, Puerto Rico và Mỹ. Năm 1993, Ricky Martin giới thiệu tiếp album thứ hai Me Amarás, bán được trên 1 triệu bản khắp toàn cầu. Sau đó, lần lượt các album A medio vivir với ca khúc hit Maria, Vuelve nổi tiếng với bài La bomba và Corazondano. Ricky trở thành ca sĩ Mỹ Latin nổi tiếng nhất thế giới. Sau khi lưu diễn khắp các châu lục, Ricky quyết định quay về New York, lần đầu tiên biểu diễn nhạc kịch tại Nhà hát Broadway.Album tiếng Anh đầu tiên và cũng là album đỉnh điểm trong sự nghiệp của Ricky Martin mang tên La copa de la vida với tựa tiếng Anh The cup of life khiến cả thế giới cuồng nhiệt, đặc biệt khi ca khúc chính The cup of life phát liên tục suốt thời gian diễn ra World Cup 1998 tại Pháp. “Thành công của The cup of life giúp tôi nổi tiếng khắp toàn cầu. Quá nhiều người muốn gặp, phỏng vấn, chụp ảnh và tôi phải luôn tươi cười, nhẹ nhàng với họ. Tôi cứ phải nói đồng ý với tất cả mọi chuyện vì tôi thật sự đang muốn chinh phục cả thế giới, mà trước tiên là nước Mỹ”. Ước mơ đó của Ricky Martin nhanh chóng trở thành hiện thực khi anh liên tiếp nhận giải Grammy vào các năm 1999, 2001, 2007.“Đêm nhận giải Grammy đầu tiên 24.2.1999, tôi hồi hộp lắm. Tôi đã hát La copa de la vida bằng cả con tim. Mọi thứ đến quá nhanh, tôi không thể ngờ. Giờ đây tôi đã đứng vào hàng ngũ các ngôi sao ca nhạc. Cảm giác ấy thật khó diễn đạt. Sau đêm nhận giải Grammy, bên trong cánh gà, huyền thoại Madonna bước đến, ngồi cạnh, lấy tay che mắt tôi và hôn lên má rồi thì thầm: “Chị đến đây chỉ để chúc mừng cậu”, sau đó vụt biến mất, nhanh như lúc chị đến. Đến lúc này, tôi mới bừng tỉnh và không tin vào mắt mình đó là Madonna bằng xương bằng thịt”.