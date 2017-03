Ricky Martin và câu chuyện cuộc đời

Ricky Martin được khán giả đón tiếp tại Nhà hát Art Center of the Noor al-Hussein Foundation, thành phố Amman, Jordan - Ảnh: Reuters



Gia đình ly tán

Một mình đến New York

Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Ricky gia nhập ban Menudo năm 1984, khi mới hơn 12 tuổi. Đây là ban nhạc Puerto Rico do nhà sản xuất gốc Cuba Edgardo Diaz thành lập vào thập niên 1970, phát hành album đầu của nhóm năm 1977. Với sự xuất hiện của Ricky Martin, nhóm Menudo đã phát hành album tiếng Tây Ban Nha Evolucion.“Năm 17 tuổi, cũng như bao cậu bé mới lớn ở tuổi này, tôi phải tự tìm hiểu những đổi thay của thân thể cũng như chuyển biến tâm hồn, tính cách, không như những gì từng đối diện thuở ấu thơ. Trớ trêu thay, thời gian gia nhập Menudo đã dạy cho tôi nhiều điều cho dù lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ”, Ricky viết.Từ năm 12 đến 17 tuổi, anh chưa từng phải chọn lựa điều gì cho bản thân từ quần áo, kiểu tóc đến cả âm nhạc lẫn kế hoạch biểu diễn. Ricky chỉ việc làm sao vừa lòng mọi người chung quanh, đến lúc anh bắt đầu tự kiểm soát cuộc sống mình thì mọi thứ như vuột mất. Anh kể, sau kinh nghiệm đầu đời về tình yêu khác giới, Ricky bắt đầu chuyển sang để ý đến đàn ông nhưng không bao giờ tạo nên sự đương đầu giữa việc chọn lựa trai hay gái để hò hẹn.“Từ trong sâu thẳm, tôi luôn đối diện với mâu thuẫn về cảm xúc. Tuy nhiên, điều khủng khiếp nhất khiến tôi rùng mình là hồ nghi chính bản thân và không thể tin mình là kẻ đồng tính”, Ricky Martin tự nhận trong quyển Me. Văn hóa, đạo đức và cả áp lực xã hội luôn dạy Ricky rằng tình yêu giữa hai người đàn ông là tội lỗi và thay vì đối mặt với nó, anh buộc phải chôn vùi mọi xúc cảm vì lo sợ.Một nguyên nhân khác khiến Ricky quay về quê là chuyện gia đình. Bố mẹ anh ký đơn ly hôn từ trước khi anh gia nhập ban nhạc Menudo. Chuyện đó không làm tuổi thơ của Ricky u ám mà ngược lại anh khẳng định mình chẳng mang chút gì đau buồn về sự đổ vỡ này. Bởi bố mẹ đã làm mọi cách để anh được bình yên trong tâm hồn. “Nhưng khi vào Menudo, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm đau. Tôi xa gia đình từ khi tuổi còn quá nhỏ. Và rồi chuyện ly dị của bố mẹ ngỡ đâu bình thường lại trở nên nặng nề, ám ảnh tâm trí tôi mỗi khi đơn côi. Khi tôi vui cùng ban nhạc, được đi đây đó khắp thế giới với hàng ngàn người hâm mộ, reo hò, bố mẹ tôi bắt đầu cự cãi nhau kịch liệt hơn. Mối quan hệ của họ đã không thể hòa giải được nữa”.Chuyến trở về của Ricky nhằm làm giảm áp lực của mối xung đột này. Anh đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn và đầy giận dữ với bố mẹ, rằng anh phải gánh chịu nỗi oán giận mỗi khi nghe tin dữ về hai người. Chuyện bất hòa của bố mẹ luôn là điều mà con trẻ không bao giờ muốn. “Mỗi lần quay về Puerto Rico, với tôi là cơn ác mộng. Tất cả quá lố bịch và đầy đau thương. Dần dà tâm hồn tôi bắt đầu nảy sinh sự đấu tranh, xem ai trong số bố mẹ là người đáng thương nhất. Khi bố rồi mẹ phạm sai lầm dẫn đến nỗi đau cho con cái thì rõ ràng bạn khó mà chấp nhận chuyện tha thứ. Có quá nhiều đứa bé trên thế giới này lâm vào hoàn cảnh như tôi, tan nát con tim vì tổn thương tình cảm. Bố mẹ chưa hoặc chẳng bao giờ nghĩ rằng mình đã làm gì để ảnh hưởng đến con. Tôi đã làm việc như điên và không thể hòa đồng cùng các thành viên khác của ban nhạc cũng chính vì điều này”.Ricky Martin muốn gắn bó cuộc đời với công việc ở ban nhạc Menudo vì anh chẳng hề muốn trở về Puerto Rico. Anh cho rằng khi đi xa, anh luôn thấy bình an trong tâm hồn hơn về lại gia đình với những điều bất ổn. Tuy nhiên, giờ đây khi ở tuổi trung niên, chín chắn và trưởng thành, Ricky Martin nói anh sẽ và luôn quay lại với gia đình bởi anh hiểu bố mẹ có những khó khăn khi phải giải quyết chuyện tình cảm. Ngày xưa, họ cự cãi chỉ vì mong muốn anh có một tương lai tốt đẹp hơn.Sinh nhật thứ 18 của Ricky Martin đúng vào ngày Giáng sinh 24.12.1989. Đó cũng là năm anh tốt nghiệp trung học và tự quản lý tài khoản riêng trong ngân hàng. Ricky tha hồ mua sắm những gì anh thích bằng số tiền kiếm được khi hát cho nhóm Menudo. 15 ngày sau đêm sinh nhật, Ricky Martin khăn gói sang New York.“Kế hoạch ban đầu chỉ là một tuần sang Mỹ. Tôi mang một ít quần áo và không ai nghĩ tôi sẽ ở đó lâu. Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường John F.Kennedy (New York), tôi đã gọi điện cho mẹ. Bà ngạc nhiên: “Sao con không đi Miami?”, tôi biết bà lo lắng khi nghe tin tôi đến một thành phố quá lớn như New York. “Mẹ đừng lo”, tôi trấn an bà rằng ở New York tôi mới có thể tìm ra cơ hội cho đời mình”, Ricky Martin nhớ lại.Anh tìm thuê một căn hộ nhỏ bé ở Long Island, gần New York, trong khu phố người Hy Lạp. “Sau cuộc sống xa hoa khi còn ở ban nhạc Menudo, tôi bắt đầu tập thích nghi với những gì giản dị nhất. Giờ đây, tôi không chịu bất cứ áp lực nào từ bố mẹ, người quản lý hay nhà sản xuất. Tôi tự do làm những gì mình thích”.