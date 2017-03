Ricky Martin và câu chuyện cuộc đời

Ricky Martin và quyển tự truyện Me - Ảnh: z magazine



Mối tình đầu 20 tuổi

Người đàn bà thứ 2 trong đời

Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Ra mắt quyển Me, Ricky Martin cùng lúc giới thiệu đĩa đơn mới nhất The best thing about me is you, hát cùng Joss Stone. Chàng ca sĩ người Puerto Rico, 39 tuổi, nổi tiếng với ca khúc Livin’ La Vida Loca đang tích cực tập luyện diễn xuất để vào vai vị anh hùng Che Guevara trong vở kịch Evita trên sân khấu Broadway (Mỹ) vào đầu năm 2012.Ricky thừa nhận gần đến tuổi 40 anh mới sống đúng với bản năng của mình. Và niềm hạnh phúc đó được nhân đôi khi cha mẹ đồng ý với mối tình anh đang có. Anh kể cha mẹ anh biết rõ giới tính thật của con và khi anh thổ lộ đang yêu thì mẹ không bất ngờ. “Con đang yêu một người đàn ông phải không?”, bà hỏi rồi ôm anh thật chặt vào lòng thì thầm: “Mẹ sẽ luôn yêu con và lúc nào cũng bên cạnh con”. Còn cha thì nhỏ nhẹ: “Con không cần phải nói nhiều. Cha hiểu. Cha yêu con và mong con hạnh phúc với lựa chọn của mình”.Chuyện Ricky Martin thừa nhận giới tính thật sự không hề dễ dàng, bởi anh phải đấu tranh liên tục với điều đó từ khi ý thức được giới tính của mình. “Mối quan hệ với những người đàn ông đã dạy tôi nhiều điều về cảm xúc. Tôi hiểu mình rất dễ đánh mất bản thân trong nỗi đau tận cùng. Khi bạn cảm thấy sự buồn chán trong tim thì đó cũng là lúc bạn bắt đầu đánh mất nhiều thứ. Bạn nhanh chóng nhận ra rằng không nên để sự buồn khổ quấn lấy mình, cần phải thoát ra bởi nếu không bạn sẽ bị chúng tàn phá”, Ricky viết trong quyển Me.Năm 1991, Ricky Martin đến Mexico, gặp một phụ nữ mà theo anh là rất tuyệt vời. Nàng là khách mời của một chương trình truyền hình rất nổi tiếng thời đó. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chàng trai trẻ đã tìm cách thu hút người phụ nữ này. “Nàng đẹp như Brigitte Bardot (ngôi sao điện ảnh Pháp thập niên 1950-1960 - PV) với mái tóc vàng, dáng cao và cực kỳ quý phái, nét đặc trưng của tầng lớp thượng lưu. Chúng tôi nhanh chóng hò hẹn và nàng thật sự muốn ngả vào lòng tôi. Nàng thỏ thẻ xem tôi như người tình, người bạn và tất cả mọi thứ của đời nàng”, Ricky nhớ lại. Anh yêu thân thể nàng, với mái tóc dài chạm nhẹ vào chiếc lưng trần... Nàng cũng thật sự yêu anh. Cả hai đều có những khoảnh khắc bên nhau rất đáng nhớ. “Nhưng như những chàng trai cùng thế hệ, tôi chưa sẵn sàng đến với một phụ nữ như thế. Tôi còn quá non nớt”.Sau khi chia tay người tình, Ricky lao vào công việc, bắt đầu bận bịu với những chuyến lưu diễn bất tận. Anh thú nhận thời điểm đó, phụ nữ đến với anh không gặp trở ngại gì dù họ độc thân, có gia đình, ly dị hay góa phụ. Anh muốn tận hưởng những gì mà cuộc sống mang lại. Và rồi Ricky cũng chẳng rõ mình muốn điều gì, với chính bản thân hay là cứ để dòng đời cuốn trôi. Tâm trạng này được Ricky Martin viết rõ trong quyển Me: “Những năm tháng đó, tôi bắt đầu gặt hái một số kinh nghiệm với đàn ông như một phần của sự thể nghiệm mới về cảm xúc. Nhưng tất cả chưa đủ mạnh để làm nên mối quan hệ thực thụ trong cuộc sống. Mọi thứ chỉ để vui đùa và tôi hết sức thỏa mãn, nhưng khi cuộc vui tàn, cảm giác đã làm điều sai trái như vây chặt lấy tôi. Vì vậy tôi quyết định không nghĩ về những người đàn ông này nữa”.Mối tình thứ 2 đến với Ricky Martin khi anh gần bước qua tuổi 30, mối quan hệ mà theo anh thì: “Tôi như lọt vào giữa sự kềm kẹp của cảm xúc với người đàn bà kỳ lạ này. Nàng đầy mạnh mẽ, tự tin và cá tính. Sự thèm muốn, hấp dẫn chen lẫn cảm xúc nhục dục luôn quấn quanh, xé toạc tâm hồn tôi. Mùi vị của thân thể nàng, của làn da, bờ môi, dáng đi uyển chuyển… tất cả làm tôi phát điên”.Người phụ nữ mà Ricky không tiết lộ danh tính giữ vị trí quan trọng trong đời anh. Chỉ biết nàng đã có chồng và đang ly thân. Chính điều này đã khiến Ricky đau khổ nhưng lại có sức thu hút anh mãnh liệt, không thể cưỡng lại được. Nhưng rồi cuộc tình này cũng chẳng đến đâu. “Một ngày nọ khi nhấc điện thoại lên, nghe giọng tôi nói, nàng bảo: “Ồ, anh yêu! Em nhức đầu quá. Em sẽ gọi lại anh khi ngủ dậy”.Câu nói như gáo nước lạnh dội vào mặt tôi”. Cho dù Ricky đau đớn, bị tổn thương nhưng anh vẫn nhớ đến nàng. Anh làm mọi cách để tránh gặp mặt nàng. Không ai hiểu được nỗi buồn trong tâm trí chàng ca sĩ đã được cả thế giới biết đến sau khi trình bày ca khúc The cup of life tại World Cup 1998 ở Pháp.