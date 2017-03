Rihanna làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Anh

Nữ ca sĩ Rihnna - Ảnh: J.J.



Theo THIÊN HƯƠNG ( TTO, BBC)



Đầu tuần này, ca khúc mới nhất của Rihanna - What’s my name - từ vị trí thứ hai vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Anh. Đây cũng là ca khúc được phát nhiều nhất tại Hoa Kỳ thời gian qua. Trước đó, các đĩa đơn của Rihanna từng đạt thành công tương tự bao gồm Only girl (In the world - Cô gái duy nhất trên thế giới) năm 2010, Run this town năm 2009, Take a bow (Xin lỗi) 2008 và Umbrella (Chiếc ô) năm 2007.Với những thắng lợi trên, Rihanna trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên có các đĩa đơn dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh năm năm liên tiếp. Trong khi đó, huyền thoại Elvis Presley là nam nghệ sĩ solo có được thành tựu tương tự trong thời gian từ năm 1957-1963.Không những vậy, album mới nhất của Rihanna - Loud (Sặc sỡ) cũng giành luôn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng album tại Anh. Album này hiện đã tiêu thụ hơn 900.000 bản chỉ tính riêng tại Anh kể từ khi phát hành tháng 10-2010.Năm 2007, Rihnna từng đoạt cú đúp tương tự với album Good girl gone bad (Cô gái hiền lành trở nên hư hỏng) và đĩa đơn Umbrella (Chiếc ô).