Rinko Kikuchi - Naoko của Rừng Na Uy

Nữ diễn viên Rinko Kikuchi (giữa) bên cạnh đạo diễn Trần Anh Hùng và diễn viên Kiko Mizuhara tại buổi họp báo quảng bá bộ phim Rừng Na Uy ngày 26-11 ở Tokyo - Ảnh: Reuters



Babel đưa Rinko đến với thế giới

"Các cô gái đầy ắp nỗi buồn hấp dẫn đối với tôi"

Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng đã công chiếu rộng rãi ở Nhật Bản từ ngày

11-12. Rừng Na Uy sẽ có buổi ra mắt đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 22-12 và chính thức công chiếu ở VN từ ngày 7-1-2011.

Ban đầu đạo diễn Trần Anh Hùng đã không quan tâm và lựa chọn Rinko Kikuchi cho vai chính Naoko, nhưng khi xem đoạn video quay một cảnh trong cuốn tiểu thuyết Rừng Na Uy mà Kikuchi gửi đến, đạo diễn của Mùi đu đủ xanh đã thật sự bị thuyết phục.Kikuchi sinh năm 1981 ở Kanagawa (Nhật Bản). Mặc dù tham gia con đường điện ảnh từ sớm và đã đóng một số phim nhưng trước năm 2006 Rinko Kikuchi vẫn là một tên tuổi chưa nổi bật trong làng điện ảnh Nhật Bản và vô danh trong làng điện ảnh thế giới. Nhưng danh tiếng của Rinko Kikuchi bắt đầu nổi lên khi cô tham gia trong phim Babel (2006) của đạo diễn Gonzales Inarritu với vai cô gái Chieko tuổi teen bị câm điếc. Bộ phim đã giành được rất nhiều giải thưởng trên thế giới như giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes và đem về cho cô đề cử giải Oscar.Với bộ phim Babel, Kikuchi cũng đã nhận được một số giải thưởng như: giải diễn viên đột phá của Hiệp hội Phê bình phim quốc gia Mỹ và giải phim độc lập Gotham. Cô cũng trở thành nữ diễn viên thứ năm trong lịch sử giải Oscar nhận được đề cử với một vai diễn không có lời thoại (những diễn viên trước đó là Jane Wyman, Patty Duke, Holly Hunter và Samantha Morton).Sau bộ phim Babel, Rinko Kikuchi cũng tham gia một số bộ phim tiếng Anh khác nhưng chỉ là vai phụ và rất ít lời thoại, trong đó có phim Shanghai (Thượng Hải, 2009) của đạo diễn Mikael Hafstrom đã công chiếu tại VN.Rừng Na Uy nói về mối tình tuổi 20 giữa chàng thanh niên Toru Wantanabe và hai cô thiếu nữ Naoko và Midori, trong bối cảnh của Nhật Bản ở thập niên 1960. Trong đó, Naoko luôn bị ám ảnh về cái chết cũng như phải chịu đựng nỗi mất mát tận cùng sau cái chết của người yêu Kizuki và người chị gái. Trong Naoko luôn tồn tại những trạng thái tâm lý, cảm xúc phức tạp: hi vọng rồi tuyệt vọng, yếu đuối nhưng mãnh liệt trong tình yêu, trong sáng thơ ngây mà u buồn.Kikuchi đã đọc cuốn tiểu thuyết này của Murakami khi cô tròn 18 tuổi - cùng lứa tuổi với nhân vật chính Naoko và cuốn tiểu thuyết đã ảnh hưởng rất lớn đến cô. "Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn khi hóa thân vào vai Naoko lúc tôi 18 tuổi, tôi không nói là mình không thể nhưng rất khó khăn - Kikuchi thừa nhận - Bởi vì khi đang ở lứa tuổi đó, bạn dễ dao động và bị nhiều ảnh hưởng, nhưng khi trưởng thành hơn bạn có thể hiểu sâu hơn nhiều điều. Vì vậy tôi cảm thấy may mắn khi có được cơ hội nhận vai diễn này khi tôi đã trưởng thành".Kikuchi ca ngợi Trần Anh Hùng là người có thể chỉ dẫn diễn viên những kỹ thuật trong diễn xuất như việc bắt đầu khóc trong 3 giây hay 3 phút, nhưng "anh ấy cũng rất "thơ", lúc đầy tinh tế, lúc sôi nổi".Mặc dù hóa thân vào rất nhiều vai diễn có số phận bi kịch với những đau buồn khác nhau nhưng nữ diễn viên này sống rất vui vẻ trong cuộc đời thật. "Tôi không thể thể hiện nỗi buồn trong những vai diễn nếu đã có nỗi buồn ở cuộc sống riêng tư. Ðó cũng là lý do tại sao các cô gái đầy ắp nỗi buồn lại rất hấp dẫn đối với tôi", Kikuchi chia sẻ.