Rò rỉ album mới của Michael Jackson

Album Michael sẽ phát hành vào ngày 14-12 - Ảnh: Opposingviews



Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, Telegraph và Softpedia)



Toàn bộ 10 ca khúc trong Michael đã bị rò rỉ trên mạng. Không chỉ vậy, các trang web chia sẻ nhạc và phim còn cho phép người xem tải về toàn bộ và miễn phí album trên. Mặc dù vậy, phía Sony, nơi kết hợp với ủy ban quản lý di sản của Michael Jackson cho ra mắt album này, vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc.Mới đây, một người trong hãng đã gửi lời kêu gọi đến người hâm mộ rằng: “Chúng tôi muốn nhắc nhở người yêu nhạc rằng việc tải những bài hát từ các trang web này là bất hợp pháp. Đừng trở thành một trong những người hâm mộ tiếp tay với kẻ cắp”.Trước đó, Hãng Sony đã tung ra ba ca khúc trích từ album gồm Breaking news (Tin nóng) vào ngày 8-11, Hold my hand (Nắm lấy tay tôi) ngày 23-11 và mới đây là Much too soon (Quá sớm) vừa ra mắt độc quyền trên Ping để thu hút sự chú ý của người hâm mộ.Trong đó, ca khúc Hold my hand do Michael Jackson và Akon trình bày được xem là đĩa đơn mở đường cho album, đã bị rò rỉ phiên bản chưa hoàn chỉnh từ năm 2008. 18 tháng sau cái chết của Jackson, các hãng đĩa của Anh và Hoa Kỳ dự kiến sẽ kiếm được đến 100 triệu USD doanh thu từ việc phát hành album này. Vụ việc bị rò rỉ lần này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hãng sản xuất.Đây không phải lần đầu tiên một album hay bộ phim bị rò rỉ trên mạng trước khi phát hành. My beautiful dark twisted fantasy (tạm dịch: Những hình ảnh tưởng tượng xấu xa, tăm tối và đẹp đẽ của tôi) của Kanye West từng bị phát tán nhiều tuần trước khi phát hành và gần đây là 36 phút phim trong tập đầu của Harry Potter và bảo bối tử thần.Chính phủ Mỹ đang tiến hành đóng cửa các trang web chia sẻ nhạc và phim bất hợp pháp.Nhiều nghệ sĩ khác cũng từng rơi vào tình trạng tương tự như U2, Eminem, Kings of Leon… Và để phản ứng lại tình trạng này, ban nhạc U2 đã quyết định cung cấp trực tuyến và hoàn toàn miễn phí album No line on the horizon (Không có con đường nào ở chân trời) của họ trên mạng MySpace.