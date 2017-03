Rò rỉ “cảnh nóng” gây sốt của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc

Theo đó, hình ảnh rò rỉ này được cho là một trong những cảnh đặc biệt của MV mà các cô gái Fiestar chuẩn bị ra mắt mang tên One More . Ngay khi xuất hiện, bức ảnh duy nhất này đã lập tức gây sốt trong cộng đồng fan Hàn và được lan truyền nhanh chóng trên mạng.



Nhân vật nữ trong bức ảnh này được các fan nhận ra là trưởng nhóm củaFiestar - Jei, đang trong tư thế nằm trên giường với trang phục khá “mát mẻ” bên cạnh một chàng trai đeo găng tay boxing. Trong khi đó, anh chàng boxing này cũng “mát mẻ” không kém. Các trang mạng đã nhấn mạnh rằng, đây là một hình ảnh khá “ướt át” sẽ xuất hiện trong MV One More.

Bức ảnh nóng bỏng bị rò rỉ và lan truyền trên mạng

Về phía Fiestar, công ty quản lý của nhóm nhạc nữ này là Collabodadi Entertaiment cũng đã lên tiếng xác nhận bức ảnh nóng trên là hình ảnh nằm trong MV One More sắp phát hành của nhóm. Một đại diện của đơn vị này phát biểu với giới truyền thông rằng, “Đây là một trong những hình ảnh thuộc dự án âm nhạc đánh dấu sự trở lại của các cô gái Fiestar vào thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tìm hiểu vì sao mà bức ảnh này lại bị rò rỉ như vậy”.

Phía công ty của Fiestar đã xác nhận hình ảnh rò rỉ nằm trong MV One More sắp ra mắt

Được biết, MV One More dự kiến sẽ được ra mắt công chúng vào ngày 2/7 tới đây. Trước đó, việc phát hành đã bị hoãn lại do trùng vào vụ chìm phà thảm khốc ở Hàn Quốc vào tháng 4 vừa rồi. Chính vì vậy, các fan củaFiestar trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết và hình ảnh rò rỉ đầy nóng bỏng khiến họ càng thêm tò mò. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng, không ngoại trừ đây cũng là “chiêu” thu hút từ phía công ty quản lý của Fiestar nhằm tạo sự chú ý trước khi tung ra bản chính thức của MV mới này. Lý do, mới hôm qua (25/6), công ty quản lý của Fiestar đã quyết định tung ra hàng loạt hình ảnh chính thức sẽ xuất hiện trong MV One More.

Những bức ảnh chính thức nằm trong MV One More được công ty quản lý củaFiestar tung ra vào ngày 25-6

Fiestar là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên khá trẻ, được thành lập vào năm 2012. Trước khi về chung một mái nhà, một số thành viên của nhóm cũng ít nhiều đã từng được công chúng biết đến. Trong đó, Cao Lu đã hoạt động solo tại Trung Quốc với nghệ danh LuLu sau khi chiến thắng tại cuộc thi hát do kênh truyền hình CCTV tổ chức năm 2004. Trưởng nhóm Jei thì làm người mẫu quảng cáo cho nhiều công ty thời trang và từng đóng vai nữ chính trong video ca nhạc Paradise của Infinite. Linzy là cựu thực tập sinh củaYG Entertainment và đã thu âm một ca khúc trong phim truyền hìnhOB&G năm 2010.

Theo Trí Hòa (Dân trí)