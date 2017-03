Robbie Williams sẽ tái hợp với Take That

Ca sĩ Anh Robbie Williams biểu diễn tại Berlin tháng 10-2009 - Ảnh: Reuters

Anh tiết lộ thông tin này trong một chương trình trên truyền hình xứ sương mù. Trước đó anh cho biết sẽ chưa thể tái hợp với ban nhạc cũ trong tương lai gần, và ít nhất tới năm 2011 người hâm mộ mới được thấy anh hát chung với Take That. Ban đầu nhóm nhạc này có năm thành viên và Robbie William tách ra hát solo năm 1995. Kể từ đó họ chưa từng hát chung trên sân khấu.

Một năm sau khi Williams tách ra, bốn thành viên còn lại của Take That gồm Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen và Howard Donald cũng quyết định giải tán ban nhạc. Tuy nhiên, 10 năm sau đó nhóm bốn ca sĩ quyết định tái hợp và có chuyến lưu diễn thành công vang dội, đồng thời liên tục ra mắt các ca khúc ăn khách tại Anh.

Ca sĩ 35 tuổi Robbie Williams mới đánh dấu sự trở lại sân khấu thời gian gần đây sau gần ba năm vắng bóng kể từ 2007 với các ca khúc ăn khách như Bodies và You know me. Williams khởi đầu sự nghiệp năm 1989 ở tuổi 15 với tư cách là ca sĩ và vũ công của nhóm nhạc nổi tiếng Take That, trước khi có một sự nghiệp solo thành công.

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, Contact Music)