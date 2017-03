Robert De Niro làm trưởng ban giám khảo LHP Cannes

Robert De Niro (phải) tại Liên hoan phim Cannes 2008 - Ảnh: Topnews





Theo NGUYÊN PHẠM (TTO, Hollywoodreporter, AFP)



Sau đạo diễn Tim Burton (2010) và diễn viên Sean Penn (2008), Robert De Niro là nghệ sĩ người Mỹ thứ ba dẫn đầu liên hoan phim danh tiếng này trong bốn năm gần đây. Ban tổ chức cho biết họ chọn Robert De Niro không chỉ vì muốn ghi nhận tài năng diễn xuất tuyệt vời mà còn vì công lao sáng lập Liên hoan phim Tribeca của ông.Phát biểu trước vinh dự trên, Robert De Niro đã nói: “Liên hoan phim Cannes là cơ hội quý giá dành cho tôi bởi đây là một trong những giải thưởng điện ảnh lâu đời và lớn nhất thế giới".Tuy lần đầu tiên giữ vai trò trưởng ban giám khảo, nhưng Robert De Niro không còn xa lạ gì với Cannes bởi hai trong số tám phim của ông tham dự liên hoan phim đã giành giải Cành cọ vàng là Taxi driver (Tài xế taxi -1976) và The mission (Nhiệm vụ -1986).Bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 1970 với các vai diễn trong Mean streets (Những khu phố tồi tàn), Taxi driver, The godfather part II (Bố già II)… De Niro dần trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất thế giới. Ông tiếp tục khẳng định tên tuổi qua một số tác phẩm khác như Once upon a time in America (Một thời ở Mỹ), Goodfellas (Kẻ phản bội), Casino (Sòng bạc), Untouchables (Không thể mua chuộc)…Tài năng của Robert De Niro đã được công nhận bằng hai giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Bố già II (1974) và nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Raging bull (Bò đực nổi điên - 1980). Ngoài ra, nam diễn viên 67 tuổi này còn thử nghiệm với vai trò đạo diễn trong các phim A Bronx tale (Câu chuyện khu phố Bronx - 1993) và The good shepherd (Hồ sơ một điệp viên - 2006).Gần đây nhất, Little fockers (Chàng rể và bố vợ -2010) - bộ phim De Niro tham gia với vai trò diễn viên chính đã dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ở các nước Bắc Mỹ trong mùa Giáng sinh vừa qua.Liên hoan phim Cannes lần 64 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 22-5.