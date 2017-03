Robin Thicke bị chỉ trích vì video clip mới

Get Her Back chứa đựng nhiều hình ảnh gai góc, thậm chí là đáng sợ. Một số cảnh quay thậm chí còn khiến người xem thấy sợ bởi những nhân vật ghê rợn, còn Robin Thicke thì xuất hiện trong bộ dạng bầm dập, chán nản và đáng thương, cứ thế liên tục gặng hỏi người cũ và gần như ép buộc cô trở lại bên anh.

Chưa hết, trong Get Her Back, Robin Thicke còn để cho một người mẫu trần truồng rờ rẫm khắp thân thể trong khi anh hồn nhiên khóc lóc với những dòng tin nhắn được công khai và lồng ghép vào các cảnh quay. Video kết thúc khi một chiếc bóng chậm rãi bước xa dần và anh nhắn lại: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi”. Tất cả vô tình biến toàn bộ video clip Get Her Back như trở thành một lời đe dọa nào đó.

Trước đây, bản “hit” Blurred Lines của Robin Thicke từng vấp phải không ít những sự chỉ trích, cả về ca từ ủng hộ cho thứ lý thuyết “phụ nữ nói không là có” lẫn một video clip nhạc hết sức mát mẻ. Lần này nam ca sĩ tiếp tục hứng “bão dư luận” khi họ cho rằng Get Her Back ẩn chứa hàm ý nếu người đàn ông rình rập đeo bám đủ lâu thì họ có thể giành lại tình cũ. Hiện nam ca sĩ đang đối mặt với những lời phê bình gay gắt từ The Washington Post, The Guardian đến Entertainment Weekly cho video clip Get Her Back.

