Rock tấn công Grammy

Grammy - giải thưởng âm nhạc uy tín nhất thế giới do Viện Hàn lâm thu âm Mỹ sáng lập, sắp trở lại với lần vinh danh thứ 55. Công bố danh sách đề cử cách đây không lâu, Grammy đã khiến công chúng phải bất ngờ khi những cá nhân đình đám được số đông yêu thích lại góp mặt vô cùng ít ỏi, thay vào đó là dòng nhạc rock lên ngôi, hay số lượng nam nghệ sĩ đề cử áp đảo rõ rệt so với phái nữ.

Nhiều thay đổi chưa từng có

Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc với Grammy vài năm nay như Taylor Swift, Beyonce, Katy Perry, Jay Z, Kanye West, đề cử Grammy 2013 tiếp tục từ chối “hoàng tử nhạc pop” Justin Bieber sau khi phớt lờ anh ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất vào năm ngoái. Điều này đã khiến người quản lý của Justin nổi giận bởi năm qua, Justin đã có những bước phát triển đáng kể về mặt âm nhạc. Với Psy - quả bom YouTube đến từ Hàn Quốc thì Grammy lại càng nói “không” với anh. Grammy 2013 cũng không dành đất cho One Direction - nhóm nhạc nam nổi tiếng của Anh-Ireland và nữ rapper sặc sỡ Nicki Minaj, trong khi năm ngoái Nicki được đề cử hai giải.

Trong số các ca sĩ thị trường, duy chỉ có Carly Rae Jepsen và Gotye được xướng lên trong hạng mục đề cử. Carly Rae Jepsen với bản hit Call me maybe giành suất ở hai hạng mục Ca khúc của năm (dù hạng mục này thực chất dành cho nhạc sĩ, không phải người thể hiện) và Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất. Còn nam ca sĩ Gotye nhờ Somebody that I used to know cũng đoạt ba đề cử Ghi âm của năm, Màn trình diễn pop của bộ đôi/nhóm nhạc xuất sắc nhất và Album Alternative xuất sắc nhất.

Nhóm nhạc Fun. với album Some nights được hãng AP nhận định “đã phá vỡ thế ngự trị của nhạc dance và electronic trên các đài phát thanh Mỹ”.

Như vậy, mặc dù không phải là bữa tiệc âm nhạc dành cho những cái tên thị trường nhưng Grammy 2013 vẫn gia giảm hài hòa yếu tố thị trường để bức tranh mà họ tổng hợp đều là những cái tên xứng đáng nhất ở mọi lĩnh vực âm nhạc. Có người ví von rằng trong năm năm qua, Grammy như một cậu học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 để lên tới đại học và bởi vì thế, có những thứ mà cậu sẽ phải thay đổi. Và Grammy năm nay có thể thấy rõ sự thay đổi ấy.

Rock càn quét các hạng mục

Xu hướng rock trở lại đã được hình thành từ vài năm gần đây. Grammy năm 2011, nhóm Arcade Fire đã đánh bại các đối thủ nặng ký Eminem, Lady Gaga, Katy Perry và Lady Antebellum để soán danh hiệu Album của năm. Một năm sau đó, nhóm folk rock Bon Iver rinh về giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Nhưng phải tới năm nay, âm hưởng rock dường như bùng nổ mạnh mẽ nhất, từ những gương mặt mới tiềm năng cho tới các bậc lão làng.

Khi nhìn vào những gương mặt có nhiều cơ hội chiến thắng ở Grammy 2013, như Kanye West, Jay-Z, Fun., Frank Ocean, Dan Auerbach của nhóm rock The Black Keys hay nhóm Mumford & Sons với sáu đề cử, có thể thấy một nửa trong số đó thuộc lĩnh vực rock và đều là những cái tên nổi bật trong năm qua.

“Dường như nhạc rock đang trở lại” - Jack Antonoff, cây guitar của nhóm Fun., nói về xu hướng của Grammy 2013. Mới hoạt động từ năm 2008 nhưng bộ ba rocker đến từ New York đã ghi dấu ấn đậm trong làng nhạc gần đây với ca khúc We are young trong album Some nights và nhận sáu đề cử trong đó có bốn hạng mục quan trọng như Ghi âm của năm, Ca khúc của năm, Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm. Riêng ở hạng mục Nghệ sĩ mới, cùng với Fun. còn có hai ban nhạc rock khác là Alabama Shakes và The Lumineers cùng cạnh tranh giải thưởng này.

Bên cạnh sự lớn mạnh của các nhóm rock mới, Grammy 2013 còn chứng kiến sự cống hiến không mệt mỏi của các nghệ sĩ rock quen thuộc với khán giả trong vài năm qua. Đầu tiên phải kể đến nhóm Mumford & Sons đến từ Anh, từng được đề cử Nghệ sĩ mới cách đây hai năm. Bốn thành viên của nhóm này ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng của mình bằng sáu đề cử năm nay. Album thứ hai của nhóm là Babel ra mắt vào tháng 9 năm ngoái đã nhanh chóng trở thành album bán chạy nhất nước Anh trong năm 2012. Tại sân nhà Mỹ, bộ đôi The Black Keys cũng không hề kém cạnh khi giành tới năm suất cơ hội chiến thắng. Riêng giọng hát chính Dan Auerbach còn là ứng viên của hạng mục Nhà sản xuất non-classical của năm. Điều đáng nói là mặc dù album bán được hàng triệu bản trên thế giới nhưng các ca khúc của Mumford & Sons và The Black Keys không thường xuyên lọt vào top 40 trên radio. Âm nhạc của hai nhóm này, đặc biệt là The Black Keys không hề dễ nghe nhưng luôn được giới phê bình khen ngợi.

Song song với sự lớn mạnh của các nhóm rock trẻ, Grammy 2013 cũng là nơi khẳng định sự trở lại của các bậc lão làng. Dẫn đầu trong số đó là Bruce Springsteen với ba đề cử, Coldplay hai đề cử và Muse hai đề cử. Những sản phẩm mới của họ chứng minh được phong độ vững vàng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 55 sẽ được tổ chức vào ngày 10-2 tới và được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS.

Ông Neil Portnow (ảnh), Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm thu âm Mỹ, phát biểu: “Hằng năm, chúng tôi đều căn cứ vào những yếu tố khách quan để đưa ra quyết định về các giải thưởng âm nhạc mà không bị ảnh hưởng bởi áp lực hay chính trị”.

THÚY HOA