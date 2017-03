Rock Việt về đâu?

Vào 15 giờ chiều 11-10, đại tiệc dành cho những người mê rock sẽ diễn ra tại câu lạc bộ Thể dục thể thao Tao Đàn (TP.HCM). Như thông báo ban đầu của ban tổ chức, sẽ có 24 ban nhạc tham gia nhưng đến chiều 10-10, con số cuối cùng là 26 ban.

26 ban nhạc rock là con số không nhỏ đối với dòng nhạc này. Tuy nhiên, vẫn xoáy lên trong lòng những người mê rock câu hỏi: sau những đêm diễn như Đêm hội Rock III, các ban nhạc rock sẽ về đâu?

Chơi một đêm rồi cất đàn

Ba năm trở lại đây, rock được nhắc đến nhiều hơn, không chỉ trên diễn đàn của các ban nhạc, câu lạc bộ những người mê rock (rock fan)... Những đêm diễn Đêm Sài Gòn Rock I và II, chuỗi lưu diễn Rock Storm, cuộc thi Tiger translate Rock Your Passion hay những vòng thi rock trong các cuộc thi hát chuyên nghiệp... cũng phần nào làm sống lại không khí của rock.

Ngay từ khi kế hoạch Đêm hội Rock III vừa rục rịch, trên những diễn đàn của các rock fan đã xôn xao bàn tán về đại tiệc của giới. Các nhóm nhạc miệt mài tập, hòa âm lại những ca khúc yêu thích để có dịp phô diễn. Không chỉ rock fan mà những nhóm bạn bè chung niềm đam mê rock ở các tỉnh, thành đều sẵn sàng dành dụm tiền chỉ để vào Sài Gòn vui với rock một đêm. Như trường hợp của anh Anh Dũng, cả ba mùa của Đêm hội Rock anh đều cùng nhóm bạn sáu người mua vé bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM cho thỏa cơn ghiền rock.

Thế nhưng khép lại những đêm rock, thành viên các ban nhạc lẫn khán giả mê rock vẫn rơi vào cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc, rồi từ đó lại chờ đến những đêm rock sau... Không hụt hẫng sao được bởi sau những phút thăng hoa trên sân khấu, thành viên các ban nhạc rock lại thu xếp nhạc cụ và cất lại những giọng ca máu lửa, quay về với cuộc đời thực. “Nhiều khi các thành viên trong câu lạc bộ năn nỉ được... đóng tiền để hát. Với các bạn, được chơi rock trên sân khấu là thỏa mãn đam mê. Thật sự là đến nay chưa ban nhạc rock nào sống được nhờ rock” - anh Nguyễn Cửu Long, Chủ nhiệm câu lạc bộ Sài Gòn Rock (SRC), chia sẻ.

Thừa đam mê nhưng thiếu thực lực

Các ban rock vẫn lay lắt sống; rock vẫn chưa trở thành dòng nhạc có đất diễn như những dòng nhạc khác bởi nhiều lý do. Một số người cho rằng rock Việt dễ “chết yểu” bởi bản thân các ban nhạc chỉ chơi bằng đam mê. Các ban rock Việt thiếu một chất giọng đặc biệt, thiếu những bản rock tạo dấu ấn cho mình và thiếu cả tìm tòi, sáng tạo. Vì vậy, các bản rock được sáng tác ra cứ nhàn nhạt, lai lai rock thế giới. Thế nhưng anh Cửu Long lại cho rằng: “trình độ các ban rock Việt ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của rock Việt mới chỉ dừng lại ở chỗ các ban sáng tác, tự thu đĩa để tặng nhau. Họ chưa có điều kiện ra những album rock phát hành trên thị trường để khán giả hiểu rõ thực lực của mình”. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các ban nhạc rock Việt dễ tan rã hoặc thay đổi thành viên.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý văn hóa còn e dè khi cấp phép các chương trình rock. Nguyên nhân e dè bởi mỗi chương trình rock thường tập trung từ trên 5.000 cho đến hàng chục ngàn khán giả trẻ; tự tính dòng nhạc này dễ gây kích động nên khán giả lẫn ban nhạc khó kìm nén cảm xúc khi đã vào cơn say rock. Từ những lý do trên, rock Việt vốn đã khó khăn càng khó kiếm tài trợ. Bởi hiếm nhà tài trợ nào dám hào phóng chi tiền vào một chương trình bị cơ quan quản lý hăm he.

Ngay bản thân SRC cũng chỉ dừng lại là nơi nuôi dưỡng tinh thần cho những người mê rock hoặc là nơi các ban rock gặp gỡ khán giả. Chỉ gần đây SRC mới bắt tay một bar tại TP.HCM để mỗi tối hằng tuần, lần lượt từng ban nhạc của SRC sẽ cùng ban nhạc của bar này trình diễn rock. Và cố gắng hơn của SRC là mỗi năm tổ chức được một đêm hội rock như tối nay. Nhưng sau đêm nay, những người chơi rock và yêu rock lại tiếp tục những công việc thường nhật để nuôi đam mê của mình...