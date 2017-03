Rộn rã “Giáng sinh ấm”

TP Hồ Chí Minh: Noel, nhiệt độ có thể xuống còn 17-18 độ C Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiều khả năng không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ vào dịp Noel. Nhiệt độ thấp nhất khi đó có thể xuống 9oC (Đà Lạt), 12-13oC (Bảo Lộc). Riêng nhiệt độ tại TP.HCM có thể xuống còn 17-18oC. (Theo TTO)