Rộn ràng âm nhạc mùa Noel

Một trong những ca sĩ mang không khí Giáng sinh đến sớm nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nghệ sĩ tặng nhạc Giáng sinh cho khán giả

Từ giữa tháng 11, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đến công chúng bộ đôi album cho mùa Noel. Buổi ra mắt album đã được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực hiện tại một nhà thờ ở TP.HCM. Là một con chiên, anh đã chọn trang phục áo dòng trắng cho chính anh và dàn đồng ca khi trình diễn những nhạc phẩm Thánh ca: Lắng nghe lời Chúa, Ca khúc trầm hương, Một đời như Chúa… Và từ đó đến nay bộ đôi album Lời con dâng Chúa (10 bản Thánh ca) và Mùa đông (tám ca khúc mùa đông) của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là sản phẩm âm nhạc được mua nhiều nhất trong mùa Noel này.

Ngoài bộ đôi album của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thị trường đĩa nhạc Giáng sinh năm nay chỉ có thêm một đại diện phát hành CD là album Christmas Collection 2015. Đĩa Giáng sinh này do nhóm sản xuất chương trình Gala Nhạc Việt và Việt Nam Top Hits thực hiện với 18 ca khúc Giáng sinh, năm mới do 30 nghệ sĩ: Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Uyên Linh, Đinh Hương… biểu diễn. Và 2.000 đĩa nhạc này được chương trình dành tặng miễn phí cho người hâm mộ của các ca sĩ trong suốt tuần qua.

Có thể nói thị trường đĩa nhạc phát hành ngày càng khó khăn nên với các sản phẩm âm nhạc mang tính mùa vụ như nhạc Giáng sinh rất hiếm nghệ sĩ dám bỏ tiền đầu tư. Và với sự phát triển của thị trường nhạc số, các nghệ sĩ hiện đầu tư phát hành sản phẩm nhạc số là chính. Năm nay, nhiều nghệ sĩ cũng chọn phát hành MV nhạc Giáng sinh qua các trang mạng xem, nghe nhạc trực tuyến như: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho ra mắt hai MV nhạc Giáng sinh của các giọng ca nhí: Huệ Nhi với MV ca khúc Mùa Giáng sinh an lành; bé Thảo Nguyên và bé Sóc sẽ cùng thể hiện ca khúc Ba ơi về nhà trong MV cùng tên. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Ba ơi về nhà là ca khúc tôi viết tặng cho chính mình và các anh em đồng nghiệp đã được làm cha như Phan Đinh Tùng, Lê Hoàng The Men, Nguyễn Hoàng Duy, Gia Bảo, Phúc Trường, Quốc Thuận... để chúng tôi nghe, nghĩ đến tâm tư và niềm vui của con cái mình nhiều hơn”.



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc Ba ơi về nhà như lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh rằng Giáng sinh là mùa vui của gia đình. Trong ảnh: Bé Sóc và bé Thảo Nguyên là người thể hiện Ba ơi về nhà. Ảnh nhân vật cung cấp

Giáng sinh là mùa thiện nguyện

Khoảng 15 nghệ sĩ trẻ: Thái Bảo Trâm, Lê Thái Sơn, Bùi Caroon, Hằng Bing Boong, Nhật Tinh Anh, Cao Mỹ Kim… đã cùng thực hiện music video Mashup Xmas 2015 với ba ca khúc: Santa Baby, Santa Claude is coming to town, All I want for Christmas is you do DJ Young Beat và DJ Ty Ty thực hiện bản phối. Cùng với MV này, nhóm các ca sĩ sẽ biến hóa thành các ông, bà già Noel để tặng quà từ thiện cho trẻ em và người già vô gia cư trên địa bàn TP.HCM trước đêm Giáng sinh 2015.

Với hy vọng có thể đem đến cho khoảng 1.500 em nhỏ một Giáng sinh an lành, thực sự ý nghĩa và ấm áp ngay tại BV Nhi Trung ương (Hà Nội); chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 142 với tên gọi Giáng sinh hồng sẽ được tổ chức vào ngày 20-12 tại bệnh viện này. Suốt một ngày, cùng với âm nhạc là hội chợ từ thiện dành cho bệnh nhi với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ hai miền Nam-Bắc: ca sĩ-nhạc sĩ Hoàng Bách, Ngọc Anh, diễn viên Thanh Thúy, ca sĩ Thái Thùy Linh, Việt Tú, ca sĩ nhí Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015, MC Phí Nguyễn Thùy Linh, ông già Noel - Santa Claus Ngọc Hà, ảo thuật xiếc của nhóm Đình Quý…

Và chương trình ca nhạc được xem là chương trình khép lại mùa Giáng sinh 2015 là đêm nhạc Bài tình ca mùa đông sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26-12 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm TP mới Bình Dương, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.