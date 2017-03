Rộn ràng ca nhạc Giáng sinh

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chọn Nhà hát TP.HCM để tổ chức đêm nhạc Bản tình ca mùa đông vào tối 22-12 cùng với ca sĩ Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Thái Trinh, Thiều Bảo Trang, Trọng Khương… sẽ cùng hát những tình khúc cho mùa đông, cho Giáng sinh như Chờ đông, Người tình mùa đông, Bóng nhỏ giáo đường, Hai mùa Noel…

Danh ca Thanh Tuyền chọn chủ đề Bài thánh ca buồn cho ba đêm nhạc 22, 23 và 24-12 tại phòng trà We. Khán giả sẽ có dịp nghe những ca khúc làm nên tên tuổi Thanh Tuyền như Đà Lạt hoàng hôn, Chuyện buồn hoa phượng, Hoa nở về đêm…

Các trang mạng trực tuyến không khí rộn ràng Giáng sinh với những video âm nhạc của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đồng Lan… Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chọn ba ca khúc Giáng sinh Auld lang syne, We wish you a Merry Christmas và Happy New Year với phần phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Ca sĩ Đồng Lan lại cho ra đời video Chú cừu nhỏ do chính cô sáng tác. Đồng Lan chia sẻ về ý tưởng cho ca khúc mang cái tên khá lạ này rằng “Ước mơ của Lan trong đêm Giáng sinh là được “mất tích” cùng ông già Noel, bay khắp nơi xem mọi người vui chơi, tất nhiên hôm sau lại được trả về. Đó là lý do Lan viết ca khúc Chú cừu nhỏ này tặng cho một “cô bé không chịu lớn” như mình, cũng như tặng các em thiếu nhi”.

Ca sĩ Hiền Thục ra mắt album Free 3:15 pm kèm thêm video âm nhạc Hẹn lại ngàn sau. Hiền Thục mong muốn trong không khí tưng bừng của những ngày lễ thánh sẽ có một giai điệu đẹp, êm ái gửi đến mọi người. Đúng ngày 24-12, trên các kênh truyền hình, âm nhạc trực tuyến: YAN TV, Zing, MTV, K+HD, ITV... sẽ chính thức xuất hiện Hẹn lại ngàn sau.

Q.TRANG