Rộn ràng ngày giỗ tổ sân khấu

Tại các đoàn, các sân khấu, các tụ điểm ca múa nhạc, nhà riêng của nhiều nghệ sĩ…, nhiều bàn thờ tổ được lập lên để giới biểu diễn tụ về dâng hương, cúng tổ và liên hoan văn nghệ.

Năm nay, dù không nhiều nghi thức tế lễ trọng thể, lễ giỗ tổ do nghệ sĩ Hoài Linh tổ chức tại sân khấu Nụ Cười Mới ở Trung tâm Văn hóa quận 10 (TP.HCM) vẫn thu hút hàng ngàn lượt nghệ sĩ, khán giả tham dự. Hầu như tất cả nghệ sĩ các bộ môn biểu diễn từ cải lương, kịch nói, tấu hài, thời trang… đều chọn nơi này đến cúng tổ. Đặc biệt, hàng trăm diễn viên trẻ chưa tên tuổi, sinh viên các trường nghệ thuật biểu diễn cũng đổ về Nụ Cười Mới để dâng hương và xin lộc tổ. Lý giải việc giới biểu diễn thường chọn Nụ Cười Mới làm điểm cúng tổ, người trong giới cho rằng do năm nào nghệ sĩ Hoài Linh cũng làm những nghi thức tế lễ, dâng hương rước kiệu tổ hoành tráng và phát lộc tổ hào phóng... Cái duyên và may mắn ở sân khấu của Hoài Linh rất lớn nên mọi người muốn có được cái may mắn và cái duyên như anh…

Ngày 9-9 tại khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (TP Bạc Liêu) đã khai mạc lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2011. Các hoạt động tập trung vào việc tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Đêm khai mạc diễn ra nghi lễ giỗ tổ cổ nhạc và ra mắt CLB đờn ca tài tử dạ cổ hoài lang Bạc Liêu. Ngày 11-9, sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Cao Văn Lầu lần thứ I (đợt hai). Lễ hội kéo dài đến ngày 12-9.

Cùng ngày, Hội Nghệ sĩ Sân khấu tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức “Ngày sân khấu Việt Nam” với các hoạt động như dâng hương tại Thanh Bình từ đường (thờ tổ tuồng Huế), Nhà hát Ca kịch Huế; gặp mặt các nghệ nhân; biểu diễn giao lưu phục vụ công chúng…

Dịp này, NSND Đàm Liên giới thiệu và minh họa “Nghệ thuật biểu diễn và những trò diễn hay của nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc”.

H.BÌNH - T.THẢO - M.PHƯƠNG