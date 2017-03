Rooney Mara vào vai chính trong phim Cô gái có hình xăm rồng

Diễn viên Rooney Mara

Hãng Sony Pictures đã công bố ngày hôm qua, Rooney Mara sẽ vào vai nữ chính Lisbeth Salander - một cô gái dũng cảm, một tin tặc siêu hạng nhưng phải chịu đựng nạn bạo hành trong suốt thời thơ ấu. Đây là bộ phim do David Fincher làm đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm đầu tay ăn khách The girl with the Dragon Tattoo (Cô gái có hình xăm rồng) của Stieg Larsson.

Trước đó hãng Sony Pictures cũng thông báo nam diễn viên Daniel Craig sẽ vao vai nhà báo Mikael Blomkvist - người cùng với Lisbeth Salander điều tra một vụ án mạng đầy bí ẩn.

Được biết cả hai sẽ tham gia tiếp phần tiếp theo của bộ phim bao gồm The girl who played with fire (Cô gái đùa với lửa) và The girl who kicked the hornet's nest (Cô gái chọc tổ ong bầu)

Rooney Mara năm nay 25 tuổi, từng tham gia trong bộ phim The Social Network về những người sáng lập mạng xã hội Facebook cũng của đạo diễn David Fincher - sẽ được ra rạp vào ngày 1-10 tới.

Vai diễn cô gái Lisbeth Salander được rất nhiều diễn viên nhắm đến, trong đó có Kristen Stewart - nàng Bella trong Chạng Vạng, Carey Mulligan - nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar và một loạt các sao lớn khác của Hollywood như Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Natalie Portman...

Bộ phim bắt đầu bấm máy vào tháng tới ở Thụy Điển, dự kiến công chiếu vào ngày 21-12-2011.

