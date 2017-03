"Rừng Nauy" đoạt giải tại Asian Film Awards

Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul của “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” nhận giải Phim hay nhất.

Giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 5 quy tụ những tác phẩm đến từ các nền điện ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan… Các ngôi sao Chương Tử Di, Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ, Quách Phú Thành, đạo diễn Phùng Tiểu Cương… cũng tề tựu đông đủ trong đêm trao giải ở Hong Kong.

Hạng mục Phim hay nhất vinh danh “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan), tác phẩm từng giành giải Cành Cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2010. Tuy vậy, giải Đạo diễn xuất sắc lại thuộc về đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong của phim “Poetry”, tác phẩm gặt hái không ít giải thưởng lớn của điện ảnh xứ kim chi năm qua.



Từ Phàm nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Vai diễn người mẹ trong bộ phim thảm họa gây xúc động “Đường Sơn đại địa chấn” (Aftershock) của Trung Quốc giúp Từ Phàm (Xu Fan) bước lên bục vinh quang tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Ha Jung Woo của phim Hàn Quốc “The Yellow Sea”.

"Rừng Nauy" (Norwegian Wood), tác phẩm do đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Haruki Murakami vốn được xem là "phiên bản hình ảnh đẹp của tiểu thuyết". Tài năng của nhà quay phim Lý Bình Tân (Mark Lee) đã được đánh giá cao tại Giải thưởng điện ảnh châu Á lần này với giải Quay phim xuất sắc.



Lee Chang Dong nhận giải Đạo diễn xuất sắc với phim "Poetry".

Danh sách giải thưởng tại Asian Film Awards (đề cử chiến thắng được in đậm):

Phim hay nhất:

- "Aftershock" (Trung Quốc)

- "Confessions" (Nhật Bản)

- "Let The Bullets Fly" (Hong Kong)

- "Peepli Live" (Ấn Độ)

- "Poetry" (Hàn Quốc)

- "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" (Thái Lan)

Đạo diễn xuất sắc:

- Phùng Tiểu Cương ("Aftershock")

- Khương Văn ("Let The Bullets Fly")

- Lee Chang Dong ("Poetry")

- Takashi Miike ("13 Assassins")

- Na Hong Jin ("The Yellow Sea")

- Tetsuya Nakashima ("Confessions")

Nam diễn viên chính xuất sắc:

- Châu Nhuận Phát ("Let The Bullets Fly")

- Cát Ưu ("Sacrifice")

- Ha Jung Woo ("The Yellow Sea")

- Nguyễn Kinh Thiên ("Monga")

- Koji Yakusho ("13 Assassins")

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

- Jeon Do Yeon ("The Housemaid")

- Rinko Kikuchi ("Norwegian Wood")

- Takako Matsu ("Confessions")

- Từ Phàm ("Aftershock")

- Dương Tử Quỳnh ("Reign of Assassins")

Diễn viên mới xuất sắc:

- Triệu Hựu Đình ("Monga")

- Lý Trị Đình ("Echoes of The Rainbow")

- Omkar das Manikpuri ("Peepli Live")

- T.O.P. ("71: Into The Fire")

- Châu Đông Vũ ("Under The Hawthorn Tree")

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

- Huỳnh Hiểu Minh ("Sacrifice")

- Hồng Kim Bảo ("IP Man 2")

- Masaki Okada ("Confessions")

- Ryoo Seung Bum ("The Unjust")

- Yu Hae Jin ("Moss")

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

- Yu Aoi ("About Her Brother")

- Yoshino Kimura ("Confessions")

- Lưu Gia Linh ("Let The Bullets Fly")

- Paredes Shanty ("Madame X")

- Youn Yuh Jung ("The Housemaid")

Kịch bản hay nhất:

- "Let The Bullets Fly" (Hong Kong)

- "Love In A Puff" (Hong Kong)

- "Poetry" (Hàn Quốc)

- "Reign of Assassins" (Trung Quốc/ Hong Kong/ Đài Loan)

- "The Unjust" (Hàn Quốc)

Quay phim đẹp nhất:

- Lee Mo Gae ("I Saw The Devil")

- Jake Pollock ("Monga")

- Lý Bình Tân ("Norwegian Wood")

- Hassan Kydyraliyev ("The Light Thief")

- Kenny Tse Chung To ("The Stool Pigeon")

Thiết kế sản xuất tốt nhất:

- "13 Assassins" (Nhật Bản)

- "Detective Dee and The Mystery of The Phantom Flame" (Hong Kong/ Trung Quốc)

- "Madame X" (Indonesia)

- "Monga" (Đài Loan)

- "The Yellow Sea" (Hàn Quốc)

Nhạc phim hay nhất:

- "Golden Slumber" (Nhật Bản)

- "Monga" (Đài Loan)

- "Peepli Live" (Ấn Độ)

- "Reign of Assassins" (Trung Quốc/ Hong Kong/ Đài Loan)

- "The Yellow Sea" (Hàn Quốc)

Dựng phim xuất sắc:

- "Confessions" (Nhật Bản)

- "13 Assassins" (Nhật Bản)

- "I Saw The Devil" (Hàn Quốc)

- "Peepli Live" (Ấn Độ)

- "Under The Hawthorn Tree" (Trung Quốc)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc:

- "Đường Sơn đại địa chấn" (Trung Quốc)

- "71: Into The Fire" (Hàn Quốc)

- "Detective Dee and The Mystery of The Phantom Flame" (Hong Kong/ Trung Quốc)

- "Space Battleship Yamato" (Nhật Bản)

- "The Man From Nowhere" (Hàn Quốc)

Thiết kế phục trang đẹp nhất:

- Trần Nữ Yên Khê ("Norwegian Wood")

- Kazuihiro Sawataishi ("13 Assassins")

- Bruce Yu Ka On ("Detective Dee and The Mystery of The Phantom Flame")

- William Chang Suk Ping ("Let The Bullets Fly")

- Choi Se Yeon ("The Housemaid")



