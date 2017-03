Sắc màu lăng kính của “cô gái đặc biệt” Karishma

25 bức tranh sẽ được Karishma bán để hỗ trợ Trường chuyên biệt Gia Định - nơi trước đây Karishma theo học và trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.



Một tác phẩm của Karishma tại buổi triển lãm

Sinh ra tại Ấn Độ, không may khi mắc hội chứng Down nhưng Karishma Kannan đã có được một tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, ông bà Hariharan Kannan và Kalpana Kannan. Không xem con mình mắc bệnh, ông bà đã cố gắng để con phát triển như một đứa trẻ bình thường.

Năm 2008, gia đình Karishma chuyển đến Việt Nam sinh sống. Một dịp tình cờ, gia đình gặp cô giáo dạy tiếng Anh Cyndi Beaumont, đồng thời cũng là một họa sĩ nên Karishma theo học vẽ luôn từ đó. Và, Karishma đặt hết niềm đam mê của mình vào hội họa. Cô đã chuyển tải tình yêu thiên nhiên, vạn vật vào chính những bức vẻ của mình.

Năm 2011, triển lãm tranh đầu tiên của Karishma được tổ chức đã đạt được nhiều thành công khi bán được 45 bức tranh với số tiền 250 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán tranh đã được dùng để gậy quỹ, tặng lại cho các trường học, tổ chức, đoàn thể đang nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống.

Tháng 11 – 2013, 31 bức tranh của karishma tiếp tục được bán trong triễn lãm tranh lần thứ 2, gây quỹ được số tiền 120 triệu đồng để mang đến cái tết yêu thương cho trẻ em khuyết tật, mồ côi và trẻ em bị tim bẩm sinh.



Karishma và mẹ đọc lời cảm tạ quan khách tại buổi triển lãm.

Có mặt tại buổi triễn lãm tranh, NSND Kim Cương xúc động phát biểu: “Từ một em bé nhút nhát, đi đâu cũng núp sau lưng mẹ thẹn thùng nhưng nay thì Karishma đã rất tự tin đi theo chúng tôi trong các chương trình từ thiện. Karishma không nói được nhiều nhưng từ cái nhìn, cái nắm tay của em, sự chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, Karishma thực sự đã trưởng thành. Một cô gái dễ thương với những bức tranh ngày càng đẹp hơn, có hồn hơn”.

Được biết, cuối năm 2014, Karishma đã nhận được bằng khen của tổ chức Down quốc tế và Anh cho những thành tích nổi bật của Karishma góp phần hỗ trợ và đóng góp cho những trẻ em bị hội chứng Down. Karishma sẽ nhận được bằng khen này tại Hội nghị Down thế giới tổ chức tại Chennai, Ấn Độ vào tháng 8 tới.