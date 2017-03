Trong năm vừa qua, chương trình đã giúp đỡ 300 người mù nghèo tại tỉnh Nghệ An tìm lại được ánh sáng và lần này sẽ gây quỹ mổ mắt cho 400 bệnh nhân nghèo tại tỉnh An Giang kịp đón Tết cổ truyền 2011. Đêm nhạc diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 27.11 tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 (nối sóng trực tiếp trên các kênh Hà Nội 1, Đài PTTH Nghệ An, Đài PTTH Đà Nẵng, Đài PTTH Khánh Hòa, Đài PTTH Cần Thơ, Đài PTTH Đồng Nai và Đài PTTH Bà Rịa-Vũng Tàu. Phát lại trên kênh VTV4 và BTV1).



Sắc màu lung linh với sự tham gia của các ca sĩ như: Thanh Long Bass, Mỹ Linh (ảnh), Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Cao Thái Sơn, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm FM...; đặc biệt, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức với tiết mục biểu diễn tranh cát chủ đề Niềm vui.





Theo Dạ Ly (TNO)