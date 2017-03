Sách cho thiếu nhi càng nhiều càng đắt

Nhiều nhưng giá vẫn "trên trời"

Nhân dịp hè, các nhà sách, nhà xuất bản đua nhau tung ra những bộ sách được quảng cáo “hàng best seller” phục vụ thượng đế nhí. Nhã Nam “lấn” thị trường bằng bộ 9 cuốn với những Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Cuộc chiến khuy cúc, Câu chuyện nghĩa địa… Phương Nam book cũng góp mặt với bộ sách đang rất ăn khách của Kaza Kingsley, Quái vật xứ khác, Mắt rồng, Nhà xuất bản (NXB) Trẻ đang chạy đua để kịp ra mắt bộ Tunner trong dịp hè này.

Nhìn vào thị trường sách sẽ thấy, trẻ em ngày nay được tha hồ lựa chọn những món ăn tinh thần phù hợp với “khẩu vị” của mình. Bạn nào say mê khoa học có thể tìm đến tủ sách Tunner của NXB Trẻ để thỏa mãn với những câu hỏi “vì sao”. Bạn nào thích dòng sách kinh điển có thể tìm đọc những Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Cuộc chiến khuy cúc, Câu chuyện nghĩa địa, ai thích những câu chuyện hài hước có thể tìm Nhóc Nicolas, Thuyền trưởng quần lót ... bạn nào thích phiêu lưu có thể tìm đọc Quái vật xứ khác..

Không những đa dạng về chủng loại, sách cho thiếu nhi ngày càng được thiết kế đẹp, với nhiều tranh vẽ minh họa bên trong. Sáng 17/6 Công ty truyền thông Nhã Nam họp báo giới thiệu tác phẩm văn học thiếu nhi Nga – Cá sấu Ghena và các bạn. Bìa sách đẹp, rất nhiều tranh vẽ, tác phẩm cũng từng được trẻ em Nga say mê nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, giá bìa của cuốn sách chưa đầy 300 trang, khổ 15,5 x 20,5 chẵn 100.000 đồng.

Khảo sát các gian sách dành cho thiếu nhi tại một số nhà sách ở Hà Nội, Đất Việt ghi nhận rất nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi đều được ghi giá “trên trời”. Ngốc xít giá 67.000 đồng, Bác Phi-o-đo: Con chó và con mèo chỉ hơn 100 trang khổ lớn, giá 68.000đồng , mỗi tập Quái vật xứ khác ghi giá 84.000 đồng, Học viện ác mộng, giá 52.000 đồng.

Gặp chị Nguyễn Thị Loan ở Nhà sách Tiền Phong trên đường Tây Sơn, Hà Nội, khi chị đang nâng lên đặt xuống cuốn Nhật ký Ngốc xít. Hỏi thăm, chị than trời: “Sao sách cho thiếu nhi mà giá bán đắt khiếp!”. Chị kể, cô con gái lớp 5 của chị rất thích sách, nhưng thỉnh thoảng chị mới dám mua, vì chỉ cần mua 2-3 cuốn cho con là “mất tiêu” cả mấy ngày ăn của cả gia đình.

Tại cửa hiệu sách số 3, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, một bạn trẻ khoảng 10 tuổi tay mân mê cuốn sách Tôi là bê tô của Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ ấn hành, giá chỉ 31.000 đồng nhưng mãi chưa quyết định mua. Hỏi tại sao, em cho biết, gom tiền ăn sáng cả tuần nhưng em mới chỉ có 22.000, trong khi chị chủ hiệu nói, giảm giá rồi cuốn đó vẫn có giá 24.500 đồng.

Không phải “thiếu gia”, đừng mơ đọc sách

Theo nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, dù văn hóa đọc ngày nay đang rơi vào “khủng hoảng”, nhưng đối với trẻ em sách vẫn là một món quà vô giá, nếu bố mẹ các em chịu để ý đến nhu cầu thực sự của những tâm hồn non nớt này.

Tuy nhiên, nhìn vào giá sách hiện nay nhiều người không khỏi giật mình. Là người chăm chỉ đi mua sách cho cháu, ông Nguyễn Hữu Long, ở Hoàn Kiếm thừa nhận, với mức giá nhiều cuốn sách ghi ở trang bìa, ngay trẻ em thành thị, nếu không phải “thiếu gia” khó có điều kiện tiếp xúc.

Cũng theo ông Long, nhiều cuốn sách chỉ cần bỏ đi cái bìa cứng, chỉ cần in hai màu thay vì 4 màu “cũng có thể giảm được ối tiền”.

Nhà giáo Vũ Thế Khôi cho rằng, đối với trẻ em, đặc biệt các bạn nhỏ dưới 10 tuổi, hình họa và màu sắc trang trí là một “ma lực” kéo các em tham gia vào các câu chuyện. Thế nhưng, đối với trẻ trên 10 tuổi thì yếu tố màu sắc có thể giảm tải. Vì thế theo ông Khôi, một số cuốn sách có giá thành cao do nhiều hình họa và in màu hoàn toàn có thể giảm giá bằng việc hạn chế hình họa và màu sắc. Ông cũng nêu ý kiến, song song với một số lượng sách in màu nhất định, các NXB nên sử dụng phiên bản ấy để in đen trắng, đó cũng là cách tốt giảm giá cho các em.

Tất nhiên, về lâu dài, theo ông Khôi, những cuốn sách dành cho thiếu nhi có tác dụng giáo dục cao, nhà nước nên có chính sách trợ giá. Các NXB, bên cạnh yếu tố lợi nhuận cũng nên tính đến việc phát triển lượng bạn đọc dài hạn bằng chính sách đầu tư giảm giá sách cho thiếu nhi, bởi chính họ là đối độc giả trong tương lai của chính các NXB.