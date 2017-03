Sách kinh dị rùng rợn vào nhà sách

Lâu nay dòng sách truyện kỳ ảo đã khẳng định chỗ đứng với các tác phẩm nổi tiếng. Xưa có Liêu trai chí dị (Bồ Tùng Linh), Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ)..., vài năm trở lại đây có Harry Potter (J. K. Rowling)... Các tác phẩm này đều mang giá trị văn học và đậm tính nhân văn. “Ăn theo” những tác phẩm kỳ ảo ăn khách trên, gần đây lại xuất hiện ồ ạt một loạt truyện kinh dị mô tả tỉ mỉ tội ác, minh họa bìa bằng những hình ảnh rùng rợn.

Công khai phô diễn

Dạo quanh các nhà sách lớn nhỏ ở TP.HCM, người đọc dễ dàng nhìn thấy nhiều cuốn sách có đề tài kinh dị, gây ấn tượng mạnh ngay từ những hình ảnh ma quái trên trang bìa. Không dừng lại ở những cửa hàng sách quy mô nhỏ, truyện kinh dị đường hoàng bước vào các nhà sách. Không ít nhà sách đã dành hẳn một diện tích khá lớn để trưng bày loại sách này. Nổi bật trong số đó là loạt sách Chuyện không kể lúc nửa đêm (Nhà xuất bản (NXB) Thanh Niên) viết về truyền thuyết các loại ma: ma khỉ, ma trành, ma thần vòng... Nội dung những cuốn sách này đều tập trung vào những chuyện ma quái rùng rợn, mang màu sắc mê tín dị đoan. “Hắn vuốt mái tóc dài óng mượt của cô. Lạ thay, hắn vuốt tới đâu, tóc cô ta lại rơi từng mảng đến đó...da thịt cô trôi tuột tới đó. Máu chảy loang lổ.” (Hồn ma trinh nữ, tác giả Người Khăn Trắng, NXB Đà Nẵng). Hay nội dung tập sách Khu mộ Hắc Ông (tác giả Nam Thành, NXB Lao Động) từ đầu đến cuối kể về thú vui ra nghĩa địa vào ban đêm để quay phim của các cậu ấm cô chiêu. Tác giả còn cho vào truyện chi tiết mê tín: vì các cô cậu này không thành kính khi thắp hương trên mộ nên... suýt mất mạng!

Điều nguy hại nhất là trong các đoạn truyện kể về cái chết của những hồn ma, tác giả của dòng truyện kinh dị chọn lọc này còn mô tả rất tỉ mỉ tội ác. Từ cách cầm dao, dự tính đâm vào chỗ nào trên cơ thể sẽ nhanh chết nhất đến nạn nhân ngắc ngoải ra sao... đều được tả cặn kẽ.

Gần đây, trên trang web vinabook.com.vn, loạt sách gần 100 đầu sách này cũng được giới thiệu ở mục “Văn học trong nước” và được đặt cạnh những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam đương đại.

Trong hai giờ tại một nhà sách, chúng tôi nhận thấy hầu hết độc giả đến đọc say sưa loại sách này nhất, là các cậu bé tuổi mới lớn.

Đánh vào trí tò mò

Ngoài những tên sách giật gân, rùng rợn, kích thích trí tò mò của người đọc như Người mượn hồn, Bóng ma trên gác thượng, Ma khóc giữa rừng khuya, Oan hồn hài nhi..., đơn vị xuất bản còn để tên tác giả theo kiểu mập mờ, bí hiểm như Hắc Y Nhân, Người Khăn Trắng, Người Bất Tử, Thạch Bất Hoại, Mộ Trung Nhân... Để tăng thêm tính tò mò, người làm sách còn đề thêm “cảnh báo”: “Truyện không đọc lúc nửa đêm”. Một nữ độc giả trẻ cho biết: “Ban đầu em đọc sách này vì tò mò, sau thì gần như nghiện, muốn tự hù mình cho... có cảm giác”.

Trên hầu hết các cuốn sách đều ghi lời tựa đại loại: “Cho xuất bản tập truyện này, chúng tôi không chủ trương tuyên truyền mê tín dị đoan. Những truyện này đều là tác phẩm văn học được hư cấu trong không gian huyền ảo với mục đích mang đến cho bạn đọc giá trị nghệ thuật cũng như giá trị giáo dục”. Thực chất, các truyện trên chỉ núp bóng tác phẩm văn học, còn ngôn từ và cách hành văn hết sức dễ dãi. Người đọc cũng dễ dàng bắt gặp trong những trang sách nhiều lỗi chính tả cẩu thả.

Những cuốn sách này có giấy phép xuất bản của những NXB tên tuổi như Lao Động, Thanh Niên, Đà Nẵng... nhưng lại được in bởi cơ sở in của các công ty in tư nhân. Trong đó, sách phần nhiều được in từ Công ty In Việt Hưng (Tân Bình, TP.HCM). Số còn lại được in ở nhiều công ty không rõ địa chỉ. Thật ngạc nhiên khi những cuốn sách đậm chất ma quái, kinh dị như vậy vẫn được bày bán công khai tại các nhà sách, giới thiệu trên các trang web mà không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

“Tấm Cám cũng rùng rợn vậy”

Ông Nguyễn Trường, Trưởng ban Biên tập NXB Thanh Niên, chi nhánh TP.HCM, giải thích: “Cho xuất bản các tập sách này, chúng tôi không chủ trương tuyên truyền mê tín dị đoan. Vấn đề đặt ra cuối cùng là trừng trị cái ác “quả báo nhãn tiền”, giúp con người sống tốt hơn. Về những chi tiết tội ác được cho là tả tỉ mỉ, rùng rợn, tôi hỏi truyện cổ tích Tấm Cám của Việt Nam có đoạn Tấm đổ nước sôi vào người Cám như thế đã rùng rợn chưa? Hay phim Tam Quốc Chí có cảnh chém bay đầu người, như vậy đã mô tả tỉ mỉ chưa? Cho nên trong những truyện như vậy, những chi tiết được cho là rùng rợn, mô tả tỉ mỉ tội ác là không thể tránh khỏi”(?!).

Đem thắc mắc về sự lưu hành tràn lan loại sách kinh dị đậm yếu tố rùng rợn và mang màu sắc mê tín dị đoan hỏi ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, chúng tôi được ông cho biết: “Chúng tôi đã được thông tin về việc thị trường TP.HCM xuất hiện loại sách kinh dị, rùng rợn. Chúng tôi sẽ có đợt kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm”.